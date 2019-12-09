Дед Мороз принимает гостей. Резиденция зимнего волшебника открылась в Одинцове

Зима в Подмосковье пришла в парк «Раздолье» Одинцовского городского округа. Здесь открылась резиденция Деда Мороза — он специально приехал из Великого Устюга.

Дед Мороз со своими помощниками старался, чтобы гости парка забыли об отсутствии снега. Развлекали играми и викторинами на свежем воздухе. Но дедушке все равно пришлось оправдываться.

А пока зима не полностью вступила в свои права, можно вдоволь порезвиться под открытым небом. Для самых маленьких гостей парка устроили семейные квесты и эстафеты. Некоторые подготовились — например, маленький Леня принес для Дедушки Мороза письмо.

Дедушка Мороз показал детям парк «Раздолье» — свое новое пристанище, где он будет встречать этот новый год. Здесь можно поиграть на спортивной и детской площадках. А еще есть много домиков для мастер-классов.

Источник фото: телеканал «360»

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Закончилась экскурсия в самой резиденции. Ближайшие полтора месяца дети здесь будут читать стихи и петь песни Деду Морозу. А в ответ получат от него подарки. Первая зима в «Раздолье» запомнится и маленьким, и взрослым гостям парка.

«С 14-го декабря у нас практически каждый день будут проходить интерактивные программы, это и сказки, и семейные квесты, мастер-классы, которые будут бесплатны абсолютно, также будут и спортивные истории», — сказала Анастасия Данилова, культурный организатор парка «Раздолье».

25 декабря здесь откроется каток и тюбинговая горка — они будут работать всю зиму. Еще гостей «Раздолья» ждут ледовое шоу и анимационная программа.