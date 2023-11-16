16 ноября 2023, 20:00
Ремонт в поликлинике № 1 в Истре закончат в 2024 году
Капитальный ремонт поликлиники на улице Урицкого в Истре завершили на 80%. Сейчас идут работы по монтажу фасада и отделки внутренних помещений. Модернизацию закончат в 2024 году.
Ремонтные работы идут в две смены. Здание 1973 года постройки полностью реконструируют. Специалисты уже заменили вентиляционную систему и обновили проводку.
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Последний раз реконструкцию проводили в 2008 году, но тогда был косметический ремонт. Сейчас работы ведутся по внешней и внутренней отделке здания.
Помимо ремонта в поликлинике обновят медицинское оборудование.
«В этом году уже поставлен новый маммограф цифровой, новый цифровой рентген аппарат на два рабочих места, поставлялись аппараты УЗИ, и на следующий год запланированы поставки нового оборудования в поликлинику», — рассказал начальник отдела материально-технического снабжения Истринской клинической больницы Дмитрий Цилих.
После ремонта на первом этаже разместится комфортная зона ожидания, современная стойка регистрации и гардеробная. На втором этаже создадут кабинеты специалистов для приема больных. Также откроют новое отделение стоматологии на третьем этаже. В настоящий момент старое отделение находятся на первом этаже жилого дома, что приносит дискомфорт не только жителям, но и посетителям.
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