Говоря о музеях и выставках в московском регионе, люди обычно вспоминают о Третьяковке и Пушкинском музее. Пора к этому списку добавить музей «Новый Иерусалим», в котором уже проходят выставки мирового уровня. В этом году мероприятия в музее крепко связаны с туристической программой «Зима в Подмосковье». О том, как в области можно будет расширить свой кругозор и отдохнуть в ближайшие месяцы, «360» поговори с вице-губернатором Натальей Виртуозовой.

Источник фото: телеканал «360»

— Как минимум три крупных проекта в этом году было в музее «Новый Иерусалим»: «Цвет», выставка Марка Шагала и «Особая кладовая». Как готовятся такие масштабные проекты и получают ли отклик у публики потом? Например, сколько людей пришли на выставку Шагала?

— С 16 ноября мы открыли наш большой туристический проект «Зима в Подмосковье» именно этой выставкой — выставкой Шагала. Не буду скрывать, мы даже несколько удивлены — очень большой поток. И уже к сегодняшнему дню прошли 15 тысяч посетителей только на выставку Шагала.

Мы пытаемся разрушить шаблон, что за МКАДом нет искусства Наталья Виртуозова.

Но для нас, конечно, здесь больше важно не количество гостей, а то, какой посетитель. Во-первых, к нам приходят люди разных возрастов. Во-вторых, гости приезжают не только со всего Подмосковья, но и из Москвы. Для нас это очень важно, потому что мы пытаемся разрушить шаблон, что за МКАДом нет искусства. Мне кажется, мы смогли его опровергнуть, и люди поехали, люди поверили.

Источник фото: телеканал «360»

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Помимо Шагала, там сейчас абсолютно чудесная, уникальная выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Люди приезжают на Шагала, потом просто заходят на «Цвет» и влюбляются в эту выставку. Там очень интересна экспозиция — 90 шедевров из разных подмосковных музеев собрали и объединили по принципу цвета. Если вы туда придете, обязательно обратите внимание и на цитаты художников, которые написаны на стенах. Я вольно процитирую одно из высказываний Шагала, которое пользуется особенной популярностью у туристов — «Самый главный цвет для меня — это любовь». Там очень много можно почерпнуть.

Кроме того, и на «Цвете», и на Шагале будет интересно детям. Там есть разнообразные мультимедийные интересные секретики в разных комнатах, поэтому можно смело идти и с детьми.

— А может ли «Новый Иерусалим» сегодня составить серьезную конкуренцию Пушкинскому музею и Третьяковской галерее?

Мы не ставим задачу конкурировать с такими музеями, как Пушкинский или Третьяковская галерея, но однозначно мы хотим — и у нас есть шансы — встать в ряд с лучшими музеями страны. Почему? Это очень большой комплекс, и [он] продолжает развиваться.

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Только за прошедший год в этом музее выставляли работы Кустодиева, Фалько, Фаберже, Айвазовского и Шишкина. Кроме того, мы открыли абсолютно уникальную «Особую кладовую» из запасников МВК «Новый Иерусалим». Сейчас в музее выставлен не только Шагал и «Цвет».

Кроме того, у нас большие планы — уже в конце декабря будет открыт уникальный экспонариум. Это будет такой детский центр, куда дети смогут прийти, все потрогать руками, узнать, как топится печь, как разделяется мусор и так далее. Для чего мы это делаем? Мы хотим, чтобы к нам приезжали семьи, потому что любители Шагала знают, что его необходимо смотреть долго, вдумчиво, даже по несколько раз возвращаться к одной и той же картине. Разумеется, детям это несколько утомительно. С открытием этого детского центра родители смогут уверенно оставить там своих детей и не торопиться.

Источник фото: телеканал «360»

Также мы откроем в «Новом Иерусалиме» в конце декабря выставку Архипова — это очень известный декоратор, который творил по сказкам Пушкина.

Важно не конкурировать, а важно, чтобы Пушкинский музей, Русский, Эрмитаж, Третьяковка и международные музеи признали нас равноправными партнерами, и не только мы просили что-то, но и у нас Наталья Виртуозова.

Сейчас в нашей выставке «Цвет» заинтересовались музеи из Франции. У нас очень большие планы, и я уверена, что для нас все только начинается. Музей будет развиваться и интересовать не только российских коллег, но и мировых.

— Впереди — новогодние праздники. Что интересного готовит Подмосковье?

— У нас очень большие планы. Большой туристический проект «Зима в Подмосковье» мы впервые запустили в прошлом году, но уже принес нам первые результаты — поток туристов увеличился примерно на 30%. Но если в прошлом году за зиму Подмосковье посетило 16 миллионов человек, то в этом году мы ждем 20 миллионов. Это большой проект, который создан, в первую очередь, для самих жителей области. Одна из наших целей — выманить людей из дома, в том числе и на новогодние праздники, чтобы они поехали отдыхать не только в свой муниципалитет, но и к своим соседям — в том числе далеким. У нас сейчас заработала программа «Активное долголетие», и люди старшего возраста с большим удовольствием путешествуют с Химок в Коломну — а это неблизкий путь.

Вторая наша задача — пригласить гостей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев каждый раз не устает повторять — «когда приглашаете гостей, будьте уверены, что им комфортно у вас дома».

В прошлом году у нас было 11 направлений, в этом году их стало 15. Это и Сергиев Посад, и Коломна, и Зарайск, и многие другие.

— А по какому принципу производится отбор этих городов?

— Во-первых, в этом городе должно быть интересно. К счастью, у нас почти во всех 64 муниципалитетах есть своя уникальная история, церкви, музеи, лыжни, катки. Но почему только 15 городов? Мы должны быть уверены, что гостям, которые приедут, будет комфортно добраться; будет место, где вкусно и доступно поесть; все музеи будут открыты и там будет комфортно. То есть это логистика, питание и надлежащие состояние. Ну и, конечно, событийная история. После «Лета в Подмосковье» провели социологическое исследование и выяснили, что у людей большой спрос на различные мероприятия.

Наше однозначное преимущество перед Москвой — это природа, снег и свежий воздух. Безусловно, это Дмитров со своими горнолыжными курортами, это Раменское и Балашиха. В этом году мы добавили к числу направлений Рузу и очень этим гордимся. Руза — абсолютная жемчужина, очень красивая. Там все больше становится востребован экотуризм, и там есть такое уединенное, очень спокойное, но очень редкое место, которое называется «Рузская Аляска». Если ты приедешь туда, ты забудешь вообще обо всем. Дети покатаются на санях, на хаски, гостей пригласят в юрту, где кровать будет, как печь. Можно просто гулять и наслаждаться воздухом. Но в Рузе не было хорошей дороги до самой «Рузской Аляски». Сейчас там есть дорога, поэтому мы ее включили, и уже сейчас наблюдаем большой поток гостей.

— А какие самые интересные мероприятия «Зимы в Подмосковье»?

— Мероприятий будет очень много, в каждом муниципалитете — свои. Но я коротко остановлюсь на самых больших из них. Во-первых, 7 декабря — большой праздник «Спорт! Снег! Смех!». Следующее важное мероприятие состоится в начале 2020 года.

6, 7 и 8 января между монастырем и музеем «Новый Иерусалим» раскинется сказочное рождественское гулянье. Мы приглашаем всех в Истру. В монастырях будут идти службы, это особая атмосфера. У нас будет три шатра, где дети смогут поиграть, будет новогодняя ярмарка «Сыр! Пир! Мир!», фудкорт. Это будет уникальное мероприятие

Любители искусства смогут посетить все выставки «Нового Иерусалима». Развлечения будут подготовлены не только для взрослых, но и для детей — на территории появится застройка, посвященная сказкам Пушкина. Дети смогут погрузиться в атмосферу волшебства, а также примут участие в некоторых постановках.

Также там будет небольшая новогодняя ярмарка «Сыр! Пир! Мир!». Она была очень востребована летом, но зимой еще не разу не проводилась. Поэтому это будет первый зимний «Сыр! Пир! Мир!», который соберет 40 сыроваров.

Следующее крупное мероприятие, которое пройдет 19 января — это Крещение. Только Московская область может похвастаться легендарными, особыми точками — это Белый колодец в Зарайске, Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, Талеж в Чехове и так далее. Безусловно, в каждом муниципалитете будет сделано все для купания, но это особые места, где мы всех ждем — там все уже предусмотрено.

Завершим нашу большую программу широкими гуляньями на Масленице, которые пройдут в Дворцовой усадьбе в Архангельском с 28 февраля по 1 марта. Мы всех ждем, в том числе и иностранцев. Как правило, они к нам только заезжают, а затем возвращаются обратно в Москву. В этот раз мы хотим, чтобы они у нас задержались. Поэтому мы разрабатываем интересные маршруты. Сейчас у нас есть сказочный маршрут Серпухов — Поленово — Тула, который работает с лета; мы разработали чудесный маршрут Коломна — Зарайск. За один день гости точно не успеют обойти все достопримечательности, поэтому на сегодняшний день в этих городах созданы все условия для туристов.

Вы знаете, программа настолько богатая, и я могу говорить про нее бесконечно. Но всю информацию в любой момент можно получить на нашем главном информационном портале Welcome.mosreg, который упоминается на всех наших билбордах.