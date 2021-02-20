Город павлинов и искусства. Виртуальное путешествие по Серпухову

Серпухов был возведен как наиболее удаленная южная крепость, которая защищала Москву от монголо-татарских захватчиков. Через шесть веков Антон Чехов будет писать своих героев с жителей Серпухова, а купчиха Мараева создаст одну из лучших картинных галерей России — Малую Третьяковку.

История города началась с Соборной горы. Именно на этом холме брат Дмитрия Донского Владимир Храбрый повелел построить деревянную крепость, чтобы защищать московские княжества с юга.

На Соборной горе стоит три старинные церкви: Успенская, Ильинская и Святой Троицы. Ближе к смотровой площадке возвышается Троицкий собор. Его построили незадолго до Куликовской битвы.

В здании на Калужской в начале XIX века работала пекарня, которая в XX веке выросла до хлебозавода. Сейчас производство перенесли, а в здании открыли музей хлеба. Изделия можно не только увидеть, но и попробовать.

На возвышенности на берегу Нары стоит Высоцкий Зачатьевский мужской монастырь. Его основал Сергий Радонежский. В монастыре собрано множество святынь. В нем хранятся часть рубашки Серафима Саровского, частица Гроба Господня, древа Животворящего Креста Господня и гвоздя распятия Христова. Множество людей приезжают в храм ради иконы Неупиваемая Чаша, которая способна исцелить от многих зависимостей.

На гербе Серпухова изображен павлин. По официальной версии, Екатерина Великая поручила мастеру геральдических наук Франку Санти каждому городу придумать герб. Всюду побывать он не мог, поэтому решал вопрос удаленно. Он писал письма и спрашивал у местных, что в городе интересного. Из Серпухова ответили, что в Высоцком монастыре водятся павлины.

Особняк на улице Чехова, 87, в котором находится историко-художественный музей, у местных жителей считается мистическим местом. Многие считают, что по ночам по его залам ходит купчиха Анна Мараева. После того как в 37 лет она стала вдовой, ей пришлось бороться за наследство. С помощью московского адвоката Юрия Мерлина она сохранила капитал, а также выкупила у юриста уникальную коллекцию картин. Так, в особняке Мараевой к внушительной коллекции икон добавились шедевры европейских мастеров, а также подлинники Айвазовского, Шишкина и Левитана. Именно поэтому историко-художественный музей Серпухова называют Малой Третьяковкой.

Серпухов — это город не только памятников архитектуры и старинных монастырей. В получасе от него находится одна из первых в России страусиных ферм. На ней живут птицы-великаны двух разновидностей: черный африканский страус и страус эму. Их можно покормить с рук и даже приобрести в качестве домашнего животного.