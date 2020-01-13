Прогулка с зубрами и знакомство с удивительными птицами. Ищем альтернативу городским развлечениям в местечке Данки

Если этой зимой вы перепробовали уже все развлечения, — коньки, санки, сноуборд — то самое время отправиться на экопрогулку в компании с зубрами.

Зубры в местечке не столько обитатели питомника, сколько местные жители. Они лениво пожевывают сено и важно возлежат на снегу. Такое расслабленное состояние животных — заслуга биологов. Когда-то зубры из-за браконьеров были на грани исчезновения. Но защитники природы бросились на спасение вида и стали создавать заповедники. Один из них и расположен в местечке Данки.

В дикой природе самцы не живут со своими семьями. А вот в заповеднике им заводят целые гаремы. У каждого несколько самок. Рядом находятся и телята.

Источник фото: телеканал «360»

Имена всех животных начинаются на «му»: Мугдалена, Мурашка, Мучандр. Есть даже Мураками. Первый слог — отличительная черта каждого заповедника. Так можно сразу понять, откуда именно зверь. Ведь молодняк отправляют в другие парки и даже в другие страны.

Источник фото: телеканал «360»

По соседству с зубрами в заповеднике живет семья американских бизонов. Они — ближайшие родственники зубров, и все же с первого взгляда разницу так просто не заметишь. Но любопытным посетителям всегда подскажет эксперт: бизон коренастее, ниже, приземистее, шире. У него большая голова и короткая шея.

Источник фото: телеканал «360»

Есть у копытных и дикие соседи. Забегают, например, лисы и рыси. А уж птиц — несколько видов. О каждом из них расскажут в местном музее природы и даже поделятся интересными случаями.

«Ястреб-тетеревятник может утащить птицу размером с курицу. И у нас было много случаев, когда у местных жителей зимой иногда воровали кур», — рассказала специалист отдела экологического просвещения Татьяна Демина.

Источник фото: телеканал «360»

Время с зубрами пролетит незаметно, но и от этого тоже нужно отдохнуть. Например, в парк-отеле «Воздвиженское», до него от заповедника 15 минут на машине.

Люкс в отеле можно выбрать двухкомнатный, он рассчитан на семью из четырех человек. Там есть два телевизора, диван, просторная ванная комната и балкон. На двоих такой номер обойдется почти в 16 тысяч рублей за сутки, на четверых — на две тысячи дороже.

Источник фото: телеканал «360»

В стоимость проживания входят и некоторые услуги спа-центра. Можно позаниматься на тренажерах, погреться в сауне, а затем охладиться. Гордостью центра является бассейн. 25 метров — для любителей длинных заплывов. После них, конечно, разыграется зверский аппетит. И тогда самое время проинспектировать шведский стол в ресторане отеля. Четырехразовое питание тоже входит в стоимость аренды номера.

Детям во время такого отдыха тоже не будет скучно: в отеле есть специальный детский зал, где для ребят приготовили множество самых разных игр. Для развлечений на улице можно бесплатно арендовать коньки или ватрушки. Правда, этой теплой зимой сезон все никак не наступит. Но сотрудники отеля нашли альтернативу — соорудили всесезонную горку, где детвора тоже с удовольствием развлекается.

На встречу с зубрами можно отправиться на электричке. Ваша остановка — Серпухов. А вот в местечко Данки оттуда отвезут 31-й, 25-й и 41-й автобусы. И если захотите провести здесь все выходные, то где остановиться, вы теперь тоже знаете.