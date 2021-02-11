Прогулка по Новоиерусалимскому монастырю и крупнейшему музею России. Пять значимых мест Истры, не выходя из дома

Истра — город русской старины и русской святости. Там уже несколько веков стоит знаменитый Новоиерусалимский монастырь, который основал патриарх Никон. Позже там жили писатель Антон Чехов и художник Исаак Левитан. Кроме того, город известен одним из крупнейших музеев России. Подробнее о пяти местах, ради которых стоит посетить Истру, — в видеоэкскурсии «360».

Воскресенский собор изначально был задуман как точная копия храма Гроба Господня в Иерусалиме, однако в результате получил собственную индивидуальность. Здание можно назвать художественным переосмыслением оригинального храма, при этом он считается уникальным храмовым строением как по сложности, так и по красоте. Центральный иконостас Воскресенского собора достигает 24 метров — высоты 10-этажного дома. Это один из самых высоких иконостасов не только в России, но и в мире.

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» вмещает 180 тысяч экспонатов на 10 тысячах квадратных метров. Коллекцию для будущего музея начал собирать патриарх Никон еще в XVII веке. Каждый зал отражает атмосферу экспозиции, которая в нем представлена, — в разной комнате разные цвета, свет и музыка. Прогуляться по нему прямо сейчас можно с помощью нашей видеопрогулки.