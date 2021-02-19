Увидеть древний кремль с высоты и место обороны Москвы. Прогулка по Дмитрову не выходя из дома

Дмитров можно назвать младшим братом российской столицы. У городов один отец-основатель — Юрий Долгорукий. Возведенный как город-крепость, Дмитров защищал Москву от иноземных захватчиков. В начале Великой Отечественной войны на Перемиловской высоте войска остановили наступление войск вермахта. «360» подготовил онлайн-экскурсию по одному из самых необычных городов Подмосковья.

По легенде, конь основателя Москвы споткнулся о камень и потерял подкову. Князю пришлось задержаться на этом месте, и он заложил город. Здесь жена Долгорукого родила будущего князя Всеволода Большое Гнездо, который при крещении получит имя Дмитрий. В честь него и назван город.

В центре города расположен Дмитровский кремль, окруженный средневековым земляным валом. Впервые его можно увидеть с высоты. По своей форме он напоминает сердце. Окружающий его земляной вал растянулся на один километр, а его высота достигает 10 метров.

Внутри кремля расположен Дмитровский Успенский кафедральный собор. Построенный в XVI веке итальянскими мастерами, он представляет собой воплощенный опыт эпохи Возрождения на русской почве. Внутри расположены единственные сохранившиеся в России изразцы с изображением святых. На резном иконостасе установлено шесть икон работы учеников легендарного Андрея Рублева.

Из собора можно отправиться в музейный комплекс «Дмитровский кремль». В преддверии Дня защитника Отечества там организовали тематическую экскурсию, посвященную Дмитрову во время Второй мировой войны.

На Перемиловской высоте, которая находится в нескольких минутах езды от Дмитрова, советские воины остановили наступавшие войска вермахта, которые хотели захватить канал имени Москвы и затопить столицу. Бои продолжались с 27 ноября по 5 декабря. Вражеским войскам не дали пройти к столице.

В музее можно посмотреть на военные письма, отправленные бойцами домой. Там есть экспозиция о боях на подмосковных рубежах.

В Дмитрове расположен дом, где провел свои последние годы географ, философ, публицист Петр Кропоткин. Князь по происхождению, он мало интересовался светской жизнью и слыл среди аристократии того времени чудаком. Единственное, что его занимало, — это наука и размышления. Он смог предсказать существование северных островов, которые после получили название Земля Франца-Иосифа.

В доме, где Кропоткин провел последние годы своей жизни, полностью восстановили всю обстановку. Так что можно посмотреть, где трудился над своими научными работами аристократ, ставший философом.

Лягушка считается неофициальным символом Дмитрова. Город построен на болотах, поэтому раньше эти места определяли по кваканью. Есть мнение, что даже сказка про Царевну-лягушку появилась здесь. В городе есть даже целый музей, где собраны фигурки земноводных со всего мира. Жители Дмитрова привозят их из своих путешествий.