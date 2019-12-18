Прогуляться по экоферме и получить предсказание. Чем еще запомнится выходной день в Егорьевске

Если вы любите гастрономический туризм и планируете научиться варить пиво и определять степень прожарки стейков, или хотите отдохнуть на природе и узнать историю старообрядчества, то смело поезжайте в Егорьевск.

Егорьевск производит впечатление аккуратного города. Идеальные линии исторического центра придают опрятность, а местные домики делают его похожим на большой имбирный пряник. Совершить путешествие сюда можно уже привычным и проверенным способом: электричка, автобус, машина.

Источник фото: телеканал «360»

Для начала стоит посетить местную экоферму Тетериных. Здесь можно заказать экскурсию, пообщаться с животными, а после насыщенной прогулки продегустировать сыры местного производства, среди которых, например, моцарелла.



Источник фото: телеканал «360»

Вообще, Егорьевск по достоинству оценят те, кто любит гастрономический туризм. Дополнить сырную дегустацию может крафтовое пиво, которое производит местная пивоварня с брутальным названием «Шварц Кайзер». Здесь вас радушно встретит шеф-пивовар Сергей Перепелкин. Всем желающим он показывает полный производственный цикл благословенного напитка: от правильного помола солода до розлива и упаковки. Дегустацию получившегося продукта лучше оставить на десерт, идеальное место для этого – ресторан с аналогичным названием «Шварц Кайзер» в центре Егорьевска.

Источник фото: телеканал «360»

Перед посещением ресторана лучше всего заглянуть в местный музей. Он, без шуток, уникальный. Тут нужно обязательно захотеть экскурсию. Сотрудники — люди увлеченные, заинтересуют даже самых далеких от истории посетителей. Но больше всего этот музей понравится тем, кто увлекается культурой старообрядцев. Это очень узкая тема, но для ценителей лучше места не найти. Да и сами по себе люди, для которых брадобритие — грех по сей день, станут после осмотра экспозиции более понятными. Напоследок можно получить интерактивное предсказание от юродивого, жившего когда-то в этих местах.



Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

После осмотра культурных достопримечательностей, не забудьте заглянуть в ресторан «Шварц Кайзер», он принадлежит той же пивоварне. Во главе угла тут ценный напиток, но к нему за дополнительную плату прилагаются все подходящие вкусности. Это, например, стейки. Здесь их можно не только заказать с разной степенью прожарки, но и узнать, как ее определять при помощи рук.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Стейки прекрасны. Как и весь Егорьевск. Тут все: животные в живом и жаренном виде, богатая культура и вкуснейшее пиво. А что еще нужно для идеального уикенда?