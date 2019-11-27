Проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Зарайске

«Зима в Подмосковье» 27 ноября стартовала в городском округе Зарайск. В этом году организаторы уделят особое внимание не только числу интересных мероприятий, но и туристическим маршрутам.

Участие в мероприятиях, посвященных запуску «Зимы в Подмосковье» в Зарайске, приняла вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. Она подчеркнула, что сегодня туристам нужны событийные мероприятия. Также гостям хочется, чтобы добираться до площадок было удобно, а информация о них была доступной.

«У нас стартует проект „Зима в Подмосковье“, и, помимо увеличения числа мероприятий, мы уделяем внимание формированию туристических маршрутов. Один из наиболее ярких — это маршрут Коломна-Зарайск. Наша цель — сделать его еще информативнее и удобнее для туристов», — сказала Виртуозова.

По ее словам, также важно, чтобы этот туристический маршрут включили в федеральную программу. «При этом вокруг Зарайска есть и другие города. Это и знаменитое Константиново, Рязанская область. И сама Рязань, а также Тула», — сказала вице-губернатор.

Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Зима в Подмосковье» — проект, который объединяет интересные самые интересные площадки Московской области, и знакомит с ними туристов. С его помощью можно без лишних сложностей организовать для себя интересный отдых в регионе. Проект «Зима в Подмосковье знакомит людей с уникальными усадьбами, природой и мероприятиями Московской области. Все туристические маршруты, события и площадки, объединенные проектом, собраны на одном портале — welcome.mosreg.ru.