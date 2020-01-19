Продлить праздник и украсить город. В Серпухове провели фестиваль новогодних елок

В подмосковном Серпухове решили продлить новогодние праздники. В муниципалитете уже во второй раз провели фестиваль новогодних елок «Елки-Палки». Жители представили деревья, которые лучше всего смогут украсить их город.

Новый год позади, а в Серпухове все еще наряжают елки. Жители муниципалитета решили продлить себе праздник, а заодно и поучаствовать в конкурсе на лучшую городскую елку.

«В этом году 320 лет новогодней елке. Именно по указу Петра I в 1700 году стали наряжать это дерево. И она не стесняется своего возраста, потому что прекрасна. Мы хотим сделать так, чтобы она была еще лучше», — сказала директор МУК «СЦБС» г. Серпухова Ольга Михальцевич.

Источник фото: телеканал «360»

Конкуренция в этом году высокая: за звание лучшей елки боролись 80 команд. На конкурсе представили и елку под названием «Баскетбол», и елку «Лыжня России», и пряничная красавицу, и денежную.

Пока взрослые восторгались своими творениями, у детей были свои забавы: конкурсы, викторины и горки.

Источник фото: телеканал «360»

От такого многообразия креативных и красивых елок у жюри разбегались глаза. Они признались, выбор сделать было очень сложно.

«Учитывался нестандартный подход. Нужна такая елочка, какой у нас еще в городе не было, а может и в природе не существует. Конечно же, многое зависело и от умения ее презентовать», — отметила член жюри фестиваля «Елки-Палки» Инга Пестина.

Источник фото: телеканал «360»

Победительницей фестиваля «Елки-палки» стала «Спортивная елка». Ее украшения — ракетки для бадминтона, дартс, снеговик из футбольных мячей. Видимо, он и принес удачу местным дизайнерам.