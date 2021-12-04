Приход зимы отметили масштабным праздником в Электростали

В Подмосковье пришла зима, об этом напоминает жителям не только календарь, но и погода за окном. В Электростали провели первый зимний праздник, чтобы поднять людям настроение и создать атмосферу новогодних каникул заранее.

Зимний сезон там открыли у главной городской елки, которая установлена возле Ледового дворца «Кристалл». Главными гостями мероприятия стали, конечно, дети. Вместе со сказочными персонажами ребята пели, танцевали, играли и водили хоровод.

«Очень чудесный праздник, хороший. Дед Мороз замечательный, костюмы красивые. Настроение, атмосфера создается прямо чудесная», «Было весело, радостно, там был Дед Мороз и Снегурочка», «Очень весело и хорошо и даже не холодно. Хорошо, снег выпал. Детям нравится гулять», — рассказывали счастливые гости праздника.

Высота новогоднего дерева в Электростали — 20 метров. Главная городская елка щедро украшена: на ней около 400 шаров и бантов. Праздник проводили Дед Мороз и Снегурочка, а также их сказочные друзья — Снеговики.

Масштабный туристический проект «Зима в Подмосковье» стартовал в регионе в 2019 году. Встреча зимы в Электростали не последнее мероприятие, которое ожидает жителей. Например, детей приглашают на новогодние спектакли — билеты на них разыграли среди гостей первого зимнего праздника.