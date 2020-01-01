Праздники в Подмосковье
Как вкусно, весело и с пользой провести новогодние каникулы
Праздничные мероприятия пройдут во всех городских округах. Основными центрами притяжения туристов станут Коломна, Сергиев Посад, Истра, Дмитров, Красногорск, Одинцово, Волоколамск, Руза, Зарайск, Серпухов, Клин, Солнечногорск, Подольск, Егорьевск и Королев.
В первый день нового года в Подольске пройдет фестиваль карнавальных костюмов «Маска, я тебя люблю», а 2 января карнавал пройдет в Сергиевом Посаде. В Одинцове на новогодних каникулах стоит посетить парк «Раздолье», а в Звенигороде — фестиваль «Подмосковный умелец».
С 6 по 8 января жителей и гостей Подмосковья зовут в Истру на «Сказочное Рождество». Праздник начнется с открытия выставки художника Валерия Архипова в «Новом Иерусалиме», посвященной творчеству А. С. Пушкина.
В Красногорске уже с 20 декабря царит праздничное настроение. Там проходит фестиваль «Рождественская звезда». Для гостей подготовили большую программу: традиционные рождественские колядования, праздничные концерты, народные гулянья и мастер-классы. 8 января, в последний день фестиваля, на площади перед ДК «Подмосковье» состоится театрализованное представление. Там установят трехметровый рождественский самовар, а царь Берендей и его лесная братия в честь Рождества угостят всех желающих берендеевским чаем и вкуснейшими пирогами.
Любителей иммерсивных представлений приглашают с 21 декабря по 12 января в Малом дворце «Каприз» в Архангельском. В усадьбе для маленьких жителей Подмосковья и их родителей пройдет «Капризная елка». Дети от трех до 11 лет смогут поиграть в бильбоке и жмурки, бирюльки и блошки. Для них приготовили кукольный дом с игрушками и железную дорогу с целой армией оловянных солдатиков.
С 2 по 7 января жителей Подмосковья ждут на экоферме Тетериных, которая находится в деревне Рыжево Егорьевского округа. Там пройдет «Новогодняя рапсодия». В программе музыкальное шоу, игры и традиционные народные забавы, экскурсия по ферме, мастер-класс «Новогодний оберег», чаепитие с фермерскими блинами и катание на лошадях.
5 января в Коломне, у стен древнего кремля, состоится настоящая битва — фестиваль необычных саней. Принять участие в этих веселых соревнованиях сможет любой желающий. Для этого надо либо сделать необычные санки, либо переодеться в сказочного персонажа.
В этот же день в Сергиевом Посаде состоится фестиваль зимней рыбалки «Мормышка». В парке «Скитские Пруды» будет интересно не только заядлым рыбакам — для детей подготовили интерактивную программу. Там пройдут конкурс рисунка на снегу «Подводный мир» и спортивный забег.
Любителей автоспорта ждут в Богородском округе. В Старой Купавне пройдут гонки на внедорожниках. Водители-экстремалы продемонстрируют свой класс вождения на трассе повышенной сложности, а владельцы обычных легковушек посоревнуются в «слепом» вождении.
В Дмитрове в новогодние каникулы пройдет ежегодный фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу». Праздник откроет новый сезон полетов на воздушных шарах и дирижаблях. По традиции первый полет в новом 2020 году совершит Дед Мороз.
Встретить Рождество по-старинному можно будет 7 января в Коломне. На музейной фабрике пастилы гостей ждут праздничные мероприятия для всей семьи с уличными представлениями.
Всего в Московской области с 20 декабря по 10 января пройдет более 1000 новогодних елок, а также откроется около 100 ярмарок. Найти всю информацию о выходных и праздниках, которые будут проходить в Подмосковье, можно на сайте welcome.mosreg.ru.