Праздники в Подмосковье

Новогодние праздники — время волшебства, чудес, развлечений и веселых гуляний. Чем Подмосковье удивит жителей и гостей — в материале «360».

Праздничные мероприятия пройдут во всех городских округах. Основными центрами притяжения туристов станут Коломна, Сергиев Посад, Истра, Дмитров, Красногорск, Одинцово, Волоколамск, Руза, Зарайск, Серпухов, Клин, Солнечногорск, Подольск, Егорьевск и Королев.

В первый день нового года в Подольске пройдет фестиваль карнавальных костюмов «Маска, я тебя люблю», а 2 января карнавал пройдет в Сергиевом Посаде. В Одинцове на новогодних каникулах стоит посетить парк «Раздолье», а в Звенигороде — фестиваль «Подмосковный умелец».

С 6 по 8 января жителей и гостей Подмосковья зовут в Истру на «Сказочное Рождество». Праздник начнется с открытия выставки художника Валерия Архипова в «Новом Иерусалиме», посвященной творчеству А. С. Пушкина.

В Красногорске уже с 20 декабря царит праздничное настроение. Там проходит фестиваль «Рождественская звезда». Для гостей подготовили большую программу: традиционные рождественские колядования, праздничные концерты, народные гулянья и мастер-классы. 8 января, в последний день фестиваля, на площади перед ДК «Подмосковье» состоится театрализованное представление. Там установят трехметровый рождественский самовар, а царь Берендей и его лесная братия в честь Рождества угостят всех желающих берендеевским чаем и вкуснейшими пирогами.

Любителей иммерсивных представлений приглашают с 21 декабря по 12 января в Малом дворце «Каприз» в Архангельском. В усадьбе для маленьких жителей Подмосковья и их родителей пройдет «Капризная елка». Дети от трех до 11 лет смогут поиграть в бильбоке и жмурки, бирюльки и блошки. Для них приготовили кукольный дом с игрушками и железную дорогу с целой армией оловянных солдатиков.

С 2 по 7 января жителей Подмосковья ждут на экоферме Тетериных, которая находится в деревне Рыжево Егорьевского округа. Там пройдет «Новогодняя рапсодия». В программе музыкальное шоу, игры и традиционные народные забавы, экскурсия по ферме, мастер-класс «Новогодний оберег», чаепитие с фермерскими блинами и катание на лошадях.

5 января в Коломне, у стен древнего кремля, состоится настоящая битва — фестиваль необычных саней. Принять участие в этих веселых соревнованиях сможет любой желающий. Для этого надо либо сделать необычные санки, либо переодеться в сказочного персонажа.

В этот же день в Сергиевом Посаде состоится фестиваль зимней рыбалки «Мормышка». В парке «Скитские Пруды» будет интересно не только заядлым рыбакам — для детей подготовили интерактивную программу. Там пройдут конкурс рисунка на снегу «Подводный мир» и спортивный забег.

Любителей автоспорта ждут в Богородском округе. В Старой Купавне пройдут гонки на внедорожниках. Водители-экстремалы продемонстрируют свой класс вождения на трассе повышенной сложности, а владельцы обычных легковушек посоревнуются в «слепом» вождении.

В Дмитрове в новогодние каникулы пройдет ежегодный фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу». Праздник откроет новый сезон полетов на воздушных шарах и дирижаблях. По традиции первый полет в новом 2020 году совершит Дед Мороз.

Встретить Рождество по-старинному можно будет 7 января в Коломне. На музейной фабрике пастилы гостей ждут праздничные мероприятия для всей семьи с уличными представлениями.

Всего в Московской области с 20 декабря по 10 января пройдет более 1000 новогодних елок, а также откроется около 100 ярмарок. Найти всю информацию о выходных и праздниках, которые будут проходить в Подмосковье, можно на сайте welcome.mosreg.ru.