Праздник волшебства. Как Подмосковье готовится к Новому году

Новый год в России всегда отмечают по-особенному — этот праздник становится запоминающимся.

Каждая семья, каждый человек перед Новым годом всегда испытывает особые ощущения: надежду, что следующий год подарит победы, радости, сбудутся твои мечты. Есть элементы волшебства в этом празднике Андрей Воробьев.

По словам губернатора, 2020 год был действительно тяжелым. Сейчас всем хочется отдохнуть и порадоваться зимней погоде.

«Конечно, этот год, мы понимаем, был очень сложным. Но все равно есть надежда, что следующий обязательно будет лучше, что все нормализуется и мы вернемся к нормальной жизни», — отметил Воробьев.

При этом нельзя забыть о новых стандартах безопасности. Во время новогодних праздников за этим будут усиленно следить все специальные службы.

Как отдохнуть в Подмосковье

Одними из основных мест притяжения жителей Подмосковья в преддверии праздников стали новогодние ярмарки. Их порядка 50. Там можно приобрести подарки, вещи для дома, костюмы и елки, а в павильонах с угощениями представят большой выбор на любой вкус.

Для активного отдыха в Московской области подготовят десятки горнолыжных курортов, сотни катков, лыжных трасс и ледяных горок. На таких площадках будут работать теплые раздевалки и уютные кафе, гостиницы.

Ждут гостей и уникальные фестивали. Например, в Истре с 6 по 8 января откроют настоящий новогодний мини-городок с двумя площадями и девятью улочками. Это сделают в рамках ярмарки «Мастерская Рождества». Здесь можно будет попробовать самую свежую продукцию 100 фермеров Подмосковья, купить подарки и получить рождественские открытки.

А 29 декабря, в День народных промыслов, на территории музея «Новый Иерусалим» заработает уникальная выставка народных промыслов «Небесная мастерская». Там покажут собранную за полвека коллекцию работ ремесленников и фильмы, для гостей проведут мастер-классы.

В Звенигороде начался благотворительный фестиваль ремесел «Подмосковный умелец». Он продлится до 8 января. Для гостей откроют гастрономическую ярмарку с новогодним базаром, а на улицах выступят музыканты.

Во время праздников театры Подмосковья покажут спектакли для всей семьи. В Орехово-Зуеве научат расписывать фарфор, в Солнечногорске проведут бесплатные пешие экскурсии с гидом.

На территории усадеб Подмосковья удастся сделать красивые снежные фотосессии. Есть в регионе и немало мест для зимней рыбалки.