Праздничный заезд устроили для любителей горных лыж и сноубордов в Истре

Более 500 сноубордистов и любителей горных лыж собрались на склоне горы Фавор в городском округе Истра для участия в первых новогодних любительских заездах в 2022 году. Это традиционные соревнования, которые каждый год для участников организует горнолыжный клуб «Истра-тур».

На первые заезды в Истру приехали целыми семьями. Каждый прокат участников соревнований сопровождали радостные крики.

Мама самого юного участника заезда, жительница городского округа Истра Наталия Иванова рассказала, что видит в сыне будущего чемпиона.

«У нас вся семья спортивная. Сына поставили на лыжи в три года, сейчас ему чуть больше пяти. Мы живем в Истре, и нам нравится здесь, на склоне», — поделилась она.

Еще одна юная участница заезда приехала из Москвы. Девочка еще учится в школе, но на горных лыжах катается практически всю жизнь.

«Я на лыжах с одного года. Это мой вид спорта, мне очень нравится мчаться с горы: скорость, шум ветра, азарт. Регулярно участвую в различных соревнованиях», — призналась она.

Детей, которые пока еще плохо стоят на лыжах, развлекали Дед Мороз, Снегурочка, почтальон Печкин и сказочная лиса. Вместе с маленькими гостями они наперегонки спускались с небольшой горки, перетягивали канат, пели и танцевали.

Председатель горнолыжного клуба «Истра-тур» и организатор новогодних заездов Владимир Яцук рассказал, что в соревнованиях в этом году приняли участие около 100 спортсменов.

«Некоторых мы знаем давно, некоторых видим впервые и очень этому рады. Погода прекрасная, настроение у всех замечательное, улыбки на лицах. Спасибо, дорогие гости, что приехали к нам на склон», — поделился он.

Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» начался 28 ноября 2021 года. Горнолыжная база «Фавор», где проходят новогодние заезды, попала в список лучших горнолыжных курортов Московской области. Карту проезда можно посмотреть на сайте «Путеводитель по Подмосковью».