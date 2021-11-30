Праздничные огни новогодних елей Подмосковья зажгут на этой неделе

Первые и символичные нотки новогоднего настроения охватят Подмосковье на этой неделе. В области зажгут праздничные огоньки на елках, а для самых маленьких жителей откроют «Почту Деда Мороза».

Новогодний сезон начнется в Подмосковье 1 декабря. Каждый городской округ украсят в едином стиле.

Уже на этой неделе на елках засияют праздничные гирлянды, а на улицах — иллюминации. Все это часть губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Для юных жителей региона начнут проводить зимние игры и мастер-классы, разворачивать фотозоны. Об этом рассказали в комитете по туризму Подмосковья.

Письмо Деду Морозу

Дети смогут отправить письма тому, без кого Новый год не ассоциировался бы с волшебством, — Деду Морозу.

Такую уникальную почту откроют в парках «Сестрорецкий» и «Березовый» в Клину, на площади у домов культуры «Белая дача» и «Силикат» в Котельниках, в торговом парке «Отрада», Доме культуры «Соболевский» и не только.

Первые елочные огни

Первые огоньки скоро зажгут на елках в Центральном парке культуры и отдыха и парке «Березовая роща» в Долгопрудном, в Березовой роще Дмитрова, в Путилкове, поселке Отрадное, новом парке на набережной в Клину, на площади возле Дома культуры «Яуза» в Мытищах, в парках Егорьевска и еще многих других местах.

Благодаря проекту «Зима в Подмосковье» организуют более 500 различных программ.