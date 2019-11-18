Подольск станет замечательным местом для зимних выходных. Чем примечателен подмосковный город

Старинный город Подольск расположился на берегу реки Пахры. Несмотря на статус индустриального центра, один из крупнейших городов-спутников столицы может стать замечательным местом для зимнего тура выходного дня. В Подольске и его окрестностях находится большое количество интересных соборов, музеев и усадеб. Укрыться на все выходные от суеты мегаполиса в Подольске не только интересно, но и очень просто, ведь он всего в 15 километрах от Москвы.

Городской статус Подольск получил только в 1871 году, благодаря императрице Екатерине, которая, проезжая через эту местность, намочила подол своего платья. Безобидный инцидент лег в основу местной легенды, которая гласит, что именно так город и получил свое название.

Что посетить в Подольске

Большинство памятников архитектуры в Подольске датируются XVIII–XIX столетиями, что не может не привлекать внимание туристов и любителей истории. Живописные окрестности, прошловековые усадьбы и музеи завораживают посетителей своей красотой.

Особое значение имеет Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» общей площадью 13,1 гектара. На территории расположены памятники археологии начиная с эпохи мезолита, а также гражданской архитектуры времен конца XIX—начала XX века.

Основу заповедника составляет Дом-музей Владимира Ильича Ленина. В экспозиции можно увидеть подлинные вещи и предметы той эпохи, также представлено обширное собрание документальных материалов, характеризующее подольский период жизни семьи Ульяновых и деятельности Ленина.

К посещению открыт Подольский краеведческий музей, который находится в 200-летнем здании, где раньше был НКВД. Кроме того, стоит заглянуть в Мемориальный музей академика ВАСХНИЛ Милованова и его супруги Соколовой. Это единственный музей искусственного осеменения в стране, а любителям архитектуры понравится сохраненное историческое здание 1960-х годов с экзотическим парком.

Также можно заглянуть в автоклуб, где есть гоночные болиды, на которых можно прокатиться по сложным трассам. Для любителей спортивного отдыха открыты двери местного ледового дворца. Здесь частенько проводятся матчи по хоккею, а в выходные дни площадка свободна для катания на коньках. Или же побывать в необычном тире-кафе, посетители которого могут не только перекусить, но и пострелять из нескольких видов оружия, даже из лука или арбалета.

Где поесть

В Подольске представлена как высокая кухня, так и национальная. Есть даже почти засекреченные едальни на территории бывшего завода «Зингер».

А для молодежи интересным будет посещение «Антикафе», где простой обед дополняется любимыми настольными играми.

Церковь на высоком берегу

После прогулок по городу обязательно стоит посетить поселок Дубровицы, расположенный вблизи Подольска. Увидеть местную церковь в выходные будет большим удовольствием. Восхитительные виды на храм и местную природу делают усадьбу уникальной, а потому это место хорошо известно молодоженам. В Голицынском дворце находится ЗАГС, а духовное сочетание возлюбленных происходит в Знаменской церкви.

Обильное украшение каменными скульптурами апостолов, лепными рельефами и резным орнаментом являются отличительной особенностью внешнего и внутреннего убранства церкви.

В Дубровицы стоит приехать ради одной только церкви. От самой усадьбы теперь осталось немного, она несколько раз была перестроена. Кроме дворца, можно посмотреть на каменные флигельки и остроконечные ворота конного двора, а также прогуляться по заснеженному парку, который привлекателен не только для свадебной фотосъемки. А еще зимой здесь можно прокатиться с холма у Певческого поля.

Как добраться

Добраться до Подольска из Москвы не составляет труда, в особенности из-за его близкого расположения к столице.

Доехать можно на электричке с Курского вокзала (на это уйдет примерно час). Автобусы в Подольск отправляются со станции метро «Южная». Необходимый маршрут — №407.

До усадьбы можно добраться автобусами Мострансавто №65 и №417к. Остановка — «Дубровицы». От нее до усадьбы — порядка 350 метров.