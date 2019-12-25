Подмосковные умельцы научат прясть. В Звенигороде открылся необычный фестиваль

В Звенигороде открылся фестиваль народных промыслов «Подмосковный умелец». Там научат прясть, вязать и организуют «Ярмарку добрых дел».

Спрясть пряжу из кужели на веретене — для большинства современных девушек такая фраза звучит необычно, хотя в XIX веке это было привычным занятием для любой мастерицы. Сделать шерстяные нити и связать из них шарф можно и сейчас. Этому научат в Звенигороде на фестивале «Подмосковный умелец».

«Простой, даже архаичный у меня способ прядения. Есть сейчас более современные, можно быстрее сделать и на самопрялке. А так бабушки наши делали», — рассказала пряха Ольга Фомина.

Источник фото: телеканал «360»

Ярмарку «Подмосковный умелец» открыли под звон колоколов. Звенигород — город традиционных русских промыслов. Раньше на местной фабрике делали изделия из шерсти. А в соседней деревне Шихово — домры, балалайки и гитары. Поэтому организаторы фестиваля продумали и музыкальную часть программы. Каждый час там звучат новые песни.

Источник фото: телеканал «360»

Некоторые участники фестиваля одними выступлениями не ограничились. Так, например, певец Джанго прогулялся по ярмарке.

«Как я вижу, во главу угла поставлена некая натуральность, неподдельность. И сейчас очень многие люди интересуются натуральными продуктами, чтобы там не было никаких примесей», — отметил певец Джанго.

Источник фото: телеканал «360»

На ярмарке действительно можно найти натуральные фермерские продукты. На прилавках есть творог, вяленое мясо, соленья и другие лакомства к праздничному столу. Домашнюю еду можно будет попробовать и приобрести с 28 по 31 декабря.

Источник фото: телеканал «360»

В новогодние праздники фестиваль «Подмосковный умелец» продолжится. С 4 по 7 января главной темой праздника станет Рождество. А еще организуют «Ярмарку добрых дел». Там гости смогут купить товары, которые своими руками сделали дети-инвалиды, или поучаствовать в благотворительном аукционе. 2020 год объявлен в России Годом народного искусства. Поэтому подобных праздников станет еще больше. И фестиваль «Подмосковный умелец» планируют проводить ежегодно.