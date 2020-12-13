Подмосковные склоны и катки уже открылись. Первые фанаты зимнего спорта показали, как там классно

Главные горнолыжные трассы и катки Подмосковья уже открылись и ждут покорителей склонов и льда. Встать на сноуборд или надеть коньки можно в дмитровских «Сорочанах», «Яхрома Парке» или красногорском «СНЕЖ.КОМ». Пока кто-то только планирует активный зимний отдых, пользователи уже делятся фотографиями с курортов.

Горнолыжные трассы

Эти снимки сделаны на горнолыжном курорте «Сорочаны», который находится в 50 километрах от МКАД, в деревне Курово под Дмитровом. На его склонах есть отдельные трассы для начинающих, легкой, средней и повышенной сложности, а также съезд для сноутюбинга. Особенно эффектно курорт смотрится в вечернее время.

«Открыли сезон», — поделилась пара радостной новостью в соцсети.

На трассе для начинающих есть небольшой уклон и удобный широкий выкат. На других сформированы перегибы и впадины, крутые склоны и другие изменения рельефа. Самая длинная трасса имеет несколько разветвлений. Для удобства катающихся везде работают кресельные или бугельные подъемники, то есть такие, за которые нужно цепляться. Весь процесс один из лыжников заснял на видео.

А здесь сноубордист испытывает кресельный подъемник. Чтобы прокатиться, необязательно ехать за границу или толкаться в очередях в Сочи.

Система искусственного оснежения склонов позволяет поддерживать трассы при недостаточном количестве осадков. В итоге сезон начинается раньше, а заканчивается позже. Зимой в «Сорочанах» работают два кафе и ресторан «Избушка». Средние чеки в заведениях 600, 500 и 1700 рублей.

Кроме этого, на курорте можно арендовать лыжи, сноуборд, палки, шлемы, ботинки и так далее. Есть услуги ремонта, обучения катанию и хранения инвентаря. Ну и, конечно, совершенно бесплатно можно сделать запоминающиеся снимки.

Всесезонный горнолыжный комплекс «СНЕЖ.КОМ» находится в микрорайоне Павшинская Пойма города Красногорска. Благодаря трассе шириной 60 и длиной 365 метров он считается одним из самых протяженных среди искусственных склонов. Перепад высоты на нем составляет 60 метров. Посетители здесь есть всегда, но зимой любителей прокатиться становится больше. С собой сноубордисты не забывают захватить и хорошее настроение.

На склонах комплекса никогда не бывает перепадов температур, так как ее всегда стараются держать в районе -5…-7 градусов. Кроме того, работают специальные холодильные установки. Они вырабатывают до 90 тонн снега в сутки, а его толщина на склонах достигает 100 сантиметров. Кроме того, есть специальные конструкции, которые позволяют выполнять сложные трюки.

Если вы еще не научились так профессионально кататься, как этот мужчина, то можно пойти на каток или в аквазону с саунами, баней, хаммамом, джакузи, инфракрасной кабиной и другими чудесами банной промышленности.

Многие уже испробовали склоны спортивного парка «Волен». Его можно найти недалеко от «Сорочан», в подмосковной Яхроме. На территории насчитывается 14 трасс. На двух из них удобно оттачивать свои навыки новичкам. Еще есть три красные, восемь синих и трассы для могула. Самый длинный спуск составляет 450 метров, а перепад высот 70 метров. В «Волене» можно не только покататься, но и сделать фото на фоне заката. Ребята уже воспользовались такой возможностью.

В парке оборудовано восемь подъемников общей протяженностью более девяти километров. Судя по этой фотографии, все пришлось посетителям по душе.

Каждые выходные в спортивном парке организуют веселую детскую анимацию. На всей территории проводят мастер-классы, спортивные соревнования и конкурсы. Также для юных горнолыжников устраивают мини-дискотеки. Есть и такие веселые аниматоры.

Каждую зиму жители и гости Подмосковья приезжают на горнолыжный курорт «Яхрома Парк». Сейчас он закрыт для посетителей, но откроется уже 17 декабря. Он находится в Дмитровском городском округе и дает возможность прокатиться на спусках разной длины и сложности. Пока сноубордисты готовятся к покорению склонов и делятся роликами с прошлых заездов.

Активно провести время на курорте можно не только на лыжах или сноуборде. С ветерком по склонам гости катаются на тюбингах. Их оценили еще два года назад.

Если хочется просто отдохнуть и подышать зимним воздухом, то можно остановиться в гостинице. Для бронирования доступны коттеджи разного уровня комфорта. Также на территории курорта работают кафе и рестораны, где каждый сможет найти для себя блюдо по вкусу.

Катки

В сквере «Юбилейный» рядом с «Мега Химки» находится главный каток Химок. Площадь «Театрального» превышает две тысячи квадратных метров. Выйти на лед можно абсолютно бесплатно, но перед посещением потребуется забронировать входной билет, чтобы потом пройти по QR-коду. В соцсетях уже появилось множество кадров, снятых на льду. Звездой катка стала высокая новогодняя елка.

«На каток!» — призвала всех пользовательница после катания.

Если своих коньков нет, то их можно взять напрокат в специальном пункте. Детям могут выдать шлемы, защиту и пингвинов-помощников. Также на катке работают инструкторы. Одному из юных фигуристов уже помогли сделать первые шаги на льду.

«В первый день зимы „Мега Химки“ устроили на катке представление „Снежная королева“. Очень красиво, даже снежок немножечко совсем шел», — поделилась автор этого видео.

Приехать в Химки стоит не только ради одного катка. В соседнем сквере есть горка с тюбингом. Еще рам расположены фуд-корт и качели. На ярмарке можно попробовать ароматную выпечку и напитки.

В балашихинском центральном парке «Пехорка» можно покататься на 730 «квадратах» льда. На катке есть специальные айс-маты — установки для создания льда. Они позволяют кататься при температуре от -20 до +5 градусов. На катке можно взять напрокат коньки, а для детей — вот такого помощника.

За новогоднее настроение отвечают праздничная иллюминация и всевозможные украшения. Для посетителей предусмотрели новогодние фотозоны.

Здесь у девушки получилось полностью попасть в цвет праздничных декораций. Выглядит гармонично.

На катке можно даже посмотреть кино. Фильмы показывают на специально установленном экране прямо посреди льда.

Покататься на коньках в Одинцове можно в парке «Раздолье». Здесь для жителей и гостей города подготовили целых шесть тысяч квадратных метров льда. А яркая подсветка моста притягивает даже тех, кто не планировал кататься.

Если замерзли, то можно согреться ароматным чаем из настоящего самовара и подкрепиться блюдами, предложенными на фуд-корте. Кроме того, можно купить различные новогодние товары на ярмарке.

«Мой стиль катания „бабуля-стайл“. Тише еду, дольше не падаю! Смеялись много с нашим северным мишкой», — призналась одна из посетительниц катка.

В Орехово-Зуеве покататься на коньках можно в спортивном парке «Атлант». Кроме проката, на катке есть теплые раздевалки, ячейки для хранения вещей и пингвины для тех, кто впервые решил выйти на лед.

«Раньше без катка не проходили ни одни наши выходные, да и будни тоже. Сейчас дай Бог раз в год выползти! Чему и рады», — отметила пользовательница.

А здесь девушки сделали целый клип. Они сняли забавные танцы на льду.

Еще на катке работают аниматоры, создающие праздничное настроение. Хотя на коньках вряд ли встретишь кого-то грустного.

Если кататься на коньках не хочется, а душа требует зимних забав, то можно пойти на тюбинг. Вечером горка подсвечивается и выглядит более красочно.