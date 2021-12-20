Подмосковные парки оснастят новыми точками питания и проката по запросу жителей

Жители Подмосковья активно посещают парки, поэтому вся необходимая там инфраструктура должна отвечать их запросам, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В частности, он обратил внимание на точки питания и проката спортивного инвентаря.

«Мы все видим очень большую популярность [парков] у наших жителей. Поэтому все, что касается спортивной инфраструктуры, а это и катки, и лыжня, — все эти мероприятия должны соответствовать запросам жителей», — сказал Воробьев.

Он обратил внимание, что за это персонально отвечают министр спорта Подмосковья и каждый глава городского округа.

«Если нужны ратраки, если нужен прокат, если нужны точки питания, прошу вас оперативно рассматривать и внедрять это на территориях», — попросил губернатор.

Ранее Воробьев призвал увеличивать туристический поток в регионе. Он указал на то, что это дает толчок экономическому развитию области и создает новые рабочие места.

По его данным, с 2018 года победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали 27 подмосковных проектов. Помимо этого, за счет регионального бюджета модернизируют парки, чтобы в них можно было комфортно и безопасно гулять и заниматься спортом.