Подмосковные энергетики закончат подготовку к отопительному сезону до 15 сентября

В Московской области продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Энергетики планируют завершить все работы до 15 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Сейчас в Подмосковье приступили к третьему циклу проведения кустовых совещаний. Подготовку к осенне-зимнему периоду закончат до 15 сентября. Тематические совещания уже провели более чем в 40 округах. Главам поручили обеспечить 60% паспортами готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающие организации. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Чтобы повысить качество подготовки к отопительному сезону, Министерство энергетики региона в июне подписало соглашение об информационном взаимодействии с Ростехнадзором.

Теперь ведомства смогут обмениваться необходимыми данными оперативно.

Всего в этом году к началу отопительного сезона энергетики проверят и подготовят почти 2,5 тысячи котельных, около 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи многоквартирных домов. Помимо этого, специалисты осмотрят и при необходимости отремонтируют 10,7 тысячи километров тепловых сетей, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов, свыше 30 тысяч километров водопроводных сетей и канализационных сетей.