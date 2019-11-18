Где провести выходные зимой в Подмосковье. Топ‐5 туристических городов

Зимние праздники — это сказка, волшебство, и, конечно, много выходных дней. Где провести новогодние каникулы? Мы советуем отправиться в мини-путешествие по Московской области.

Сергиев Посад

Источник фото: телеканал «360»

Источник Гремячий ключ — место для чистых мыслей. Здесь хорошо гулять, думать и дышать Подробнее

Люди, которые любят погружаться в историю во время путешествий, точно должны побывать хоть раз в жизни в Троице-Сергиевой лавре. Это место в подмосковном Сергиевом Посаде известно среди православных верующих. Они приезжают туда помолиться о близких, обрести душевный покой, а кто-то, например, просит святого Сергия помочь сдать сессию. О том, как провести время в зимней Лавре туристам и паломникам, читайте в материале «360».

Еще одно место в Сергиевом Посаде, которое обязательно стоит посетить в зимние выходные, — это источник Гремячий ключ. Здесь величественные ели и сосны окружают целебный водопад и склоняются над бревенчатыми постройками.

Как добраться

Если ехать на машине, то из Москвы по Ярославскому шоссе двигаться до съезда на Сергиев Посад, время в пути – один час. На автобусе №388 от станции метро «ВДНХ» путь займет полтора часа. За такое же время можно добраться на электричке с Ярославского вокзала до станции Сергиев Посад.

Волоколамск

В Волоколамске можно отведать вкуснейших сыров, посетить музей Библии и кремль. Город хоть и находится на оживленной автотрассе «Балтия», но туристам не слишком известен. Зима в Подмосковье — отличное время для того, чтобы исследовать эти места и найти максимум интересного для себя. Монастырь потрясающей красоты, старинный кремль, величественные монументы панфиловцев, вкусный сыр и добрые олени — все это можно увидеть в Волоколамске.

Как добраться

На авто — из Москвы по Новорижскому шоссе со съездом на Дубосеково, далее по навигатору. Автобусы № 964 и № 467/39 отходят от станции метро «Тушинская». В обоих случаях время в пути займет 1 час 40 минут. За 2 часа 30 минут можно доехать до станции Волоколамск на электричке, отправление с Рижского и Курского вокзалов.

Источник фото: телеканал «360»

Коломна

Источник фото: mosreg.ru

За 115 километров от Москвы, на месте слияния Москвы-реки и Оки, раскинулась Коломна — один из древнейших населенных пунктов Подмосковья, любимый город Дмитрия Донского и центр православной Руси. Коломна — первый город, вошедший в Московское княжество, а ее символ — кремль — остался неприступным для захватчиков с 1531 года. Сейчас это город контрастов, влекущий зимними пейзажами, интересными музеями и первозданными памятниками истории и архитектуры.

Как добраться

Из Москвы по Новорязанскому шоссе, время в пути два часа при скорости 110 километров в час. На общественном транспорте: маршрут Москва — Коломна от станции метро «Котельники» (1 час 30 минут в пути). Электрички отправляются с Казанского вокзала, ехать нужно до станции Голутвин, время в пути — 2 часа 30 минут, на экспрессе — 1 час 50 минут.

Истра

Истра способна удивить! Кроме пейзажей, вдохновлявших Чехова и Левитана, здесь есть свой Иерусалим с точной копией главного храма, а также ультрасовременный музей, ждущий эстетов на выставку шедевров Карла Фаберже.

Подмосковная Истра — место удивительное. Воздух здесь свеж и чист (сказывается близость водохранилища), а просторы такие, что захватывает дух. Не зря эти места вдохновляли Чехова и Левитана. При этом в истории Истры хватает и драматических страниц — город был практически стерт с лица земли зимой 1941 года. Разрушенными оказались все каменные здания, включая знаменитый Новоиерусалимский монастырь.

Но город удалось отстроить заново и сделать только лучше — рядом с возрожденным монастырем появился ультрасовременный музей, где прошлое, настоящее и будущее российской культуры и истории гармонично сосуществуют.

Как добраться

А) На машине из Москвы по Новорижскому шоссе, далее по Волоколамскому шоссе. Б) Из Москвы по Волоколамскому шоссе, затем по улице Московской после пересечения Московского малого кольца. Дорога займет один час.

Автобусы: рейс №580 от станции метро «Мякинино» (время поездки — 55 минут) и №372 от метро «Тушино» до конечной (время поездки — 1 час 15 минут).

Электрички: отправление с Рижского или Курского вокзалов, выходить на станции Истра, время в пути — 1 час 20 минут.

Зарайск

Источник фото: YouTube

Святополе — семейный отдых на ферме. Здесь можно покататься на хаски и пожить в вигваме Подробнее

На юго-востоке Московской области расположился город Зарайск. Он сохранил неповторимую атмосферу неспешной жизни и дух старины, который невозможно почувствовать в больших городах. В Зарайске есть не только завораживающие зимние пейзажи, ведь это — город трех историй и десятков имен.

История двух любящих людей дала идею самому знаменитому контактному зоопарку Подмосковья — зарайскому Святополю. Семейная пара Алексей и Александра уехали из Москвы в область, купили лошадь и открыли ферму. Теперь Святополе — это уютный уголок, ставший домом для более десятка разных животных. Зимой сюда приезжают покататься в упряжках, пообщаться со зверями и провести время на природе.

Как добраться

А) На авто из Москвы по Новорязанскому шоссе через Ступино со съездом на Луховицы. Далее по прямой до Зарайска. Б) Из Москвы по автодороге «Дон» до съезда в сторону Тамбова/Волгограда/Е119, если ехать со скоростью 130 километров в час, то можно добраться за три часа. Автобус отправляется от станции метро «Котельники» и едет 2 часа 40 минут. Прямого маршрута электричек нет.