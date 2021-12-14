Все желающие смогут сделать новогодние подарки детям из неблагополучных семей Подмосковья

Традиционная акция «Стань Дедом Морозом!» стартовала в Подмосковье. Все желающие смогут порадовать детей из неблагополучных семей, сделав новогодние подарки.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что принять участие в акции можно до 24 декабря.

Чтобы устроить ребенку праздник, достаточно зайти на сайт, посмотреть пожелания детей и выбрать ребенка, для которого вы хотите стать Дедом Морозом Ирина Каклюгина.

Речь идет о сайте «Усыновление в Московской области», где есть раздел «Стань Дедом Морозом!».

Как передать подарок?

Благодаря такой акции можно осчастливить более тысячи детей. Подарки будут ожидать ребят под елкой, отметила Каклюгина.

Есть несколько способов передачи подарков детям. Первый — можно приехать в Министерство образования Подмосковья, второй — в территориальное управление опеки.

Третий вариант — можно передать подарок в учреждение, где находится ребенок. Подробности можно узнать по номеру + 7 (925) 011-99-47.