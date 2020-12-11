Почти 60 ярмарок проведут в Подмосковье в ближайшие выходные

В Подмосковье 12 и 13 декабря пройдет почти 60 ярмарок. На них жители смогут купить деликатесы к праздничному столу, украшения для елки и подарки родным. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский отметил, что ярмарки в эти выходные проведут в 35 округах.

«В преддверии Нового года люди планируют покупки к новогоднему столу, для праздничного украшения дома и подарков для друзей и близких. В выходные в 35 муниципалитетах Подмосковья планируется провести 58 ярмарок, которые можно будет посетить и начать подготовку к празднику», — сказал Сергей Воскресенский.

Он добавил, что массовое открытие праздничных ярмарок состоится через неделю.

На ярмарках фермеры из 39 регионов страны представят привычные продукты, а также тематическую новогоднюю продукцию ручной работы, расписные пряники и другие кондитерские изделия. На ярмарках можно будет купить все, что нужно для праздничного ужина: сыры, мясные и рыбные деликатесы, мед, соленья.

«Кроме заготовок к новогоднему столу, гостям ярмарок предложат большой выбор развлечений. Во многих городах региона начали заливать катки, оборудуют ледяные горки, устанавливают карусели. На ярмарках также пройдут дегустации представленных продуктов питания, мастер-классы, а также конкурсы и викторины для детей, анимация и концерты», — уточнил Воскресенский.

Сельскохозяйственную продукцию можно будет приобрести на ярмарках в Красногорске, Ивантеевке, Можайске, Мытищах, Одинцове, Истре, Клину, Подольске и Серпухове.

Универсальные и тематические ярмарки пройдут в Балашихе, Богородском, Волоколамске, Воскресенске, Дмитрове, Жуковском, Коломне, Красногорске, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах и других округах.

По словам Сергея Воскресенского, цены на товары на ярмарках будут ниже рыночных.