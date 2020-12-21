Почти 400 елочных базаров открылись в Подмосковье

В Подмосковье начали работать почти 400 елочных базаров. Праздничные деревья можно купить в каждом округе региона. Об этом рассказала пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Все торговые точки отмечены на интерактивной карте, которую разместили на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Все елочные базары оформлены в стиле традиционного проекта «Зима в Подмосковье».

У елок, которые продаются на официальных базарах, есть все необходимые сертификаты и документы, подтверждающие качество и разрешение на продажу.

«Без этого торговля хвойными деревьями будет пресекаться», — уточнил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Воскресенский отметил, что цены на елки останутся на прошлогоднем уровне.

Всего на базарах выставят 160 тысяч праздничных деревьев. 70% из них привезли из разных уголков России, 22% — импортные елки, остальные — искусственные.

Елки на базарах найдутся на любой вкус — голубые ели, сосны, пихты, новогодние букеты и композиции из веток.

Для пенсионеров действует услуга доставки. Дерево доставят бесплатно волонтеры. На помощь придут почти 1,5 тысячи добровольцев.