Почти 1,5 миллиона человек отдохнули в парках Подмосковья за время новогодних праздников

Свыше 1,5 тысячи развлекательных программ провели в парках Подмосковья за время новогодних праздников. Участниками стали почти 1,5 миллиона жителей и гостей области.

Мастер-классы, аниматоры, ледовые шоу, спортивные проекты — все это и многое другое ждало посетителей. Как отметили в Министерстве культуры Московской области, популярными развлечениями были тюбинговые горки и новогодняя акция «Забег обещаний».

Одним из самых ярких событий зимы в Подмосковье стало шоу «Ледниковый период». Жители смогли совершенно бесплатно увидеть выступления именитых фигуристов на крупных катках.

Гостям показали ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки. На лед вышли известные фигуристы, среди которых, например, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Албена Денкова, Евгения Медведева.

В Подмосковье открыли сотни катков. Большинство ледовых площадок оснастили теплыми раздевалками и палатками со свежей выпечкой, камерами хранения и другими удобствами.

Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».