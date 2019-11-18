Храмы, музеи, парки и пастила. Почему стоит посетить зимнюю Коломну

За 115 километров от Москвы, на месте слияния Москвы-реки и Оки, раскинулась Коломна — один из древнейших населенных пунктов Подмосковья, любимый город Дмитрия Донского и центр православной Руси. Коломна — первый город, вошедший в Московское княжество, а ее символ — кремль — остался неприступным для захватчиков с 1531 года. Сейчас это город контрастов, влекущий зимними пейзажами, интересными музеями и первозданными памятниками истории и архитектуры.

Коломна — город, который привлекает массой качеств: своей древностью, так как впервые был упомянут в летописи в 1177 году; историей — здесь венчался Дмитрий Донской и собирал войска для решающей битвы на Куликовом поле; архитектурой — кремль, храмы, монастыри; а также близостью от Москвы — всего 100 километров. Не стоит забывать и про типичные русские зимние пейзажи, которые будут преследовать вас как в городе, так и в самой дороге. Так как возле Коломны проходят реки, здесь постоянно сидят рыбаки, неспешно бурящие лунки во льду.

Увидеть историю и попробовать ее на вкус

Коломна полна контрастов: местами купеческая, местами советская. С кремлевскими стенами соседствует Ледовый дворец, с парадным центром — заброшенные переулки и занесенные снегом пустые дворики. Коломна — один из главных культурных, духовных и промышленных центров Московской области.

Первое место, которое нужно посетить, — Коломенский кремль, построенный в начале XVI века. Он дарит туристам незабываемое путешествие во времени. На территории кремля располагаются Успенский кафедральный собор, Воскресенская церковь, Тихвинский храм, Крестовоздвиженская церковь и женские монастыри: Ново-Голутвин и Успенский Брусенский. Главная улица кремля ведет прямо к Соборной площади. Архитектурный ансамбль площади — постройки конца XVIII века, включая Успенский кафедральный собор в память о победах Дмитрия Донского в битвах на Куликовом поле и речке Воже. Чаи, сувениры, места для перекуса — все это будет окружать посетителя и не даст не только заскучать, но и проголодаться.

Коломна — родина пастилы, поэтому самое милое место города — «Музей исчезнувшего вкуса». Кондитерская лавка купцов Сурановых работала в далеком XIX веке, но традиции остались до сих пор. Сотрудники музея в игровой форме покажут процесс приготовления коломенской пастилы. По вкусу это угощение такое же, какое было в те времена. Гости смогут купить сладость в магазинчике, расположенном на выходе из музея.

Обители

Источник фото: mosreg.ru

Одна из самых посещаемых религиозных достопримечательностей Коломны — Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь. Возведение здания связывают с именем преподобного Сергия Радонежского, который руководил строительством. Обитель отсчитывает свою историю с XIV века. Здесь хранятся два мощевика с частью Животворящего Креста Спасителя и тернового венца, а также покоятся мощи многих святых угодников. Посетив мужской монастырь, можно также посмотреть на Богоявленский собор, храм преподобного Сергия Радонежского и Введенский надвратный храм.

Второе религиозное место в Коломне — Иоанно-Предтеченская церковь. Это старейшая обитель во всем Подмосковье. Историки до сих пор спорят о дате ее основания, но предполагают, что ее построили в первой половине XIV века. Хранившая историю церковь потеряла множество реликвий, например, Евангелие XVII века и иконостас, а единственная сохранившаяся икона «Иоанн Предтеча. Ангел пустыни» хранится в Третьяковской галерее.

Необычное строение этого сооружения точно привлечет ваше внимание — Церковь Николы на Посаде поистине считается жемчужиной религиозной архитектуры. Храм напоминает сказочный терем: 105 резных каменных «кокошников» на крыше, волшебная резьба, пять необычных главок и высоченный хозяйственный подклет с окнами.

Послушать хоровое пение можно в Ново-Голутвинском Свято-Троицком монастыре. Хоть эта обитель не такая древняя, но она дает почувствовать православную светлость и обрести умиротворение.

Церковь Михаила Архангела — самая большая в Коломне. Обитель привлекает туристов не только своими размерами, но и видом, так как парадные ворота, скорее, напоминают вход в особняк или административное здание XIX века.

Из религиозных мест обязательно стоит посетить Богородице-Рождественский мужской монастырь. Это светлая и очень тихая обитель, расположенная в нескольких километрах от города. Ее история связана с одними из самых почитаемых святых — Сергием Радонежским и Дмитрием Донским. Сергий благословил князя на строительство обители в благодарность Богородице за победу над Мамаем. Здесь можно посетить главный храм во имя Рождества Богородицы с потрясающей акустикой, а также поклониться чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери.

Любопытные постройки — Троицкая церковь и Часовня Параскевы пятницы. Первая обитель построена в неовизантийском стиле. Здесь можно оставить записки о здравии и упокоении. Что касается часовни, то ее арка не только красива, но и имеет свою легенду. Ворота в арке отсутствуют — по поверию, врата кто-то уволок. Считается, что это пыталась сделать Марина Мнишек и ее любовник Иван Заруцкий, однако у них не получилось осуществить план. В итоге, ворота закопали около села Богородское. Согласно легенде, на этот схрон наложили страшное проклятье.

Парки и музеи

Источник фото: mosreg.ru

Приехав в Коломну, стоит посетить Парк Мира — это историческое место и крупнейший парк в центре города. Сюда везли деревья из всех уголков СССР. На территории парка есть кафе, продаются сувениры и сладкая вата.

В городе множество музеев: Коломенский краеведческий, Боевой славы, «Дом самовара», «Калачная» (здесь можно узнать все о старинном искусстве выпечки калачей, попробовать изделия и увезти их домой), «Кузнечная слобода» (музей кованых и деревянных изделий, сотворенных руками кузнецов), Музей любимой игрушки, а также «Тайны коломенской медовуши», что рядом с Домом Озерова — это не только историческое здание и особняк богатого коломенского купца, но и культурный центр и музей.

Дорога до Коломны

На машине нужно ехать по Новорязанскому шоссе 53 километра по прямой до буквального конца дороги. Далее будет один поворот налево, а потом направо, где дорога превратится в Новорязанское шоссе. Доезжаем по прямой до съезда на Коломну. Ехать примерно два часа.

Что касается общественного транспорта, то у метро «Выхино» можно сесть на автобус №460. Он будет ехать примерно два часа. Также до города можно добраться на электричке от Казанского вокзала. Станция Голутвин или Коломна — остановки, которые нужны. Время в пути — примерно 2,5 часа.