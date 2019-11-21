Водонапорная башня и самый охраняемый Кремль Подмосковья. Почему стоит поехать в подмосковный Зарайск

Зарайск — один из самых древних и самых удаленных от столицы городов Подмосковья. Электрички и поезда сюда не ходят, однако 150 километров по хорошей дороге преодолеваются легко. Поскрипеть снежком на улицах с двухэтажными домиками, слепить снеговика в бескрайних полях, посетить уютный ресторан «Старый город» — отличные планы на зимние выходные.

Самый маленький кремль

Зарайский кремль — единственный полностью сохранившийся боевой кремль на территории Подмосковья. Он был возведен в 1528—1531 годы для защиты юго-восточных границ Московского государства. Стены трехметровой толщины внушают заслуженное уважение: никому из врагов за почти шестивековую историю не удавалось взять его штурмом. На стены можно подниматься, а также спуститься в подземелья, узнать историю и назначение каждой башни кремля.

В стенах кремля — современный музей с коллекцией отборных древностей. Особенно впечатляет лучшая в Подмосковье археологическая коллекция. Ее жемчужина — «зарайский бизончик» — вырезанная из кости 20 тысяч лет назад первобытная фигурка. Здесь же — роскошные коллекции живописи, скульптуры, графики России, Западной Европы, Японии и Китая, усадебная мебель и костюмы.

На территории кремля есть два храма. Никольский, старейший в городе, сейчас находится на реконструкции. Главная местная святыня — образ Николы Зарайского — после реставрации возвращена в соседний с ним Иоанно-Предтеченский собор.

Рядом с кремлем — ТИЦ «Сундук» — туристический центр в европейском стиле, с чаем, бесплатными картами, Wi-Fi и приветливым персоналом.

Что возле кремля?

Еще один знаменитый зарайский житель — воевода Пожарский. Когда началось Смутное время, он собрал здесь отряды первого народного ополчения и пошел освобождать Москву. В Зарайске его помнят и любят — в 2004 году поставили памятник. В центре площади на самой высокой точке города (200 метров над уровнем моря!) стоит еще одна достопримечательность города — водонапорная башня высотой 29 метров. Башня выглядит экзотично, она словно перенесена сюда из готической истории про рыцарей и принцесс. Ее построили военнопленные турки в 1914 году. Сейчас — это смотровая площадка. Внутрь можно попасть всего за 100 рублей. Высота экзотической восьмигранной постройки позволяет увидеть панораму города и окрестности на расстоянии более 30 километров.

Ресторан «Старый город»

Передохнуть и вкусно пообедать можно в уютном ресторане «Старый город», который разместился в самом сердце Зарайска, на Площади Революции. Из больших окон открывается прекрасный вид на белоснежную Троицкую церковь и Торговые ряды. Изъясняются в «Старом городе» на языке прекрасной эпохи, поэтому даже обычные строки меню могут выглядеть следующим образом: «Деликатно обжаренный кусокъ лососины съ веточкой розмарина, горкою травы свежей и лимоном».

Отдых для души

На берегу реки Осетр находится святой источник Белый колодец. По преданию, именно тут была явлена чудотворная икона Николы Зарайского, которая хранится в Иоанно-Предтеченском соборе Зарайского кремля. Сейчас над родником обустроена деревянная часовня, есть купель с родниковой водой, температура которой круглогодично — четыре градуса. Те, кто окунался, говорят: святая вода из Белого колодца бодрит тело и утешает дух.

Культурно обогатиться в окрестностях Зарайска можно, посетив село Даровое, дом-музей Достоевского. До него — 15 километров по неплохой дороге. Что делать здесь? Гулять и дышать, дышать той природой, первозданность которой никогда не встретится вам в мегаполисе. Пытаться остановить мгновения фотографическим кадром. Увидеть небольшой домик, в котором жила семья писателя, старый сад, пруд, вырытый по приказу маменьки Федора Михайловича — и по приезду домой попытаться отыскать в романах Достоевского отзвуки увиденного…