Первую новогоднюю ярмарку открыли в Подмосковье

Праздничные сувениры и угощения уже можно найти на первой новогодней ярмарке Подмосковья. Ее открыли в Лыткарине. Вскоре по всей области развернут 70 таких площадок.

Новогодние ярмарки появятся 34 городских округах. Их будут поочередно открывать в декабре. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

Сегодня в Лыткарине начала работать первая областная новогодняя ярмарка. Здесь открыли гастрономические и сувенирные ряды Сергей Воскресенский.

Гостей ждут развлекательные программы, праздничные товары и угощения от фермеров из Подмосковья.

Пространства подготовят с учетом разных интересов жителей и гостей Московской области, отметил Воскресенский.

Что увидят гости ярмарок?

Гостям представят широкий ассортимент угощений, напитков, уникальных фермерских деликатесов.

Жители найдут на ярмарках ремесленные товары, народные поделки, елочные игрушки, украшения, подарочные наборы для детей и взрослых.

Предусмотрят и интерактивную часть. Например, гостей ждут мастер-классы по росписи пряников и созданию новогодних украшений, приготовлению праздничных блюд.

Новогодние ярмарки объединяют фермеров и производителей, рестораторов, ремесленников Подмосковья Сергей Воскресенский.

Воскресенский рассказал, что фермеры покажут подмосковное гостеприимство. При этом все продукты, которые представят на ярмарках, пройдут строгий контроль качества и безопасности.