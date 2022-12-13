Зима в Подмосковье 13 декабря 2022, 09:30 Парк в Подольске начал встречать гостей классической музыкой по утрам в выходные

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Подольск присоединился к музыкальной акции «Классическое утро в парке». Теперь утром в выходные дни в парке имени Талалихина можно послушать классическую музыку, в том числе в живом исполнении.

Каждые выходные жители Подольска могут прийти в парк имени Талалихина, чтобы послушать музыку и зарядиться отличным настроением в рамках регионального проекта «Зима в Подмосковье».

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«Данное мероприятие проводится по рекомендации министерства культуры и по поручению главы города Дмитрия Вячеславовича Жарикова. <…> Каждую субботу будут проводиться подобного вида мероприятия. Всех ждем в нашем парке. Надеюсь, что максимально поможем людям хорошо провести свое время, свой досуг», — сказал директор МБУ Парк культуры и отдыха имени Талалихина Николай Степанов.

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Провести энергичное утро в парке пришли подольчане старшего возраста из «Активного долголетия». Они исполнили несколько танцев, послушали музыкальные композиции и поучаствовали в чаепитии.

«Традиционно мы являемся активными участниками этих мероприятий, и я думаю и надеюсь, что мы вносим какой-то элемент праздника», — сказал инструктор по скандинавской ходьбе Владимир Васильев.

Этой зимой жителям Подольска не дадут скучать. Еще два мероприятия пройдут в парке 17 и 24 декабря — акция «Согревающие объятия в парках» и акция «Успеть до Нового года».

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