Управлять танком или стать капитаном корабля. Отмечаем 23 Февраля в подмосковном парке «Патриот»

В честь Дня защитника Отечества «360» решил узнать, что такое отдых по-мужски. Наша съемочная группа отправилась в парк Вооруженных сил России «Патриот». Армия, техника — мужчинам должно быть интересно. Здесь можно и научиться кораблем управлять, и пострелять из автомата, и увидеть настоящие танки.

Первым делом отправляйтесь в музей техники. Здесь на уникальном тренажере можно потренироваться управлять военной техникой. Например, попробовать себя в роли капитана корабля. Вход в музей стоит 300 рублей для взрослых и 150 рублей для детей. Использование тренажеров обойдется в 200 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо симуляторов, в музее есть тир. Оружие, естественно, не боевое, но на меткость проверит, как настоящее.

Еще один тренажер — танк. Он похож на настоящий, даже вход через верхний люк. Внутри небольшой экран, будто окно. Педали, как в автомобиле, а коробка передач куда удобнее механики — вперед-назад, и все. Поворот вправо — правый рычаг, влево — левый. Но в танке очень сильно трясет. Выдержите — можете гордиться своим вестибулярным аппаратом. Аттракцион продолжается всего семь минут, но попробовать стоит однозначно.

Источник фото: телеканал «360»

Но есть здесь и реальные танки. Например, тяжелый Т-35А — единственный экземпляр. Вмещает до 11 человек и довольно медленный, максимальная скорость — 30 километров в час. Есть и легкий — от «Рено». Кроме того, представлены советские, немецкие, японские участники Второй мировой войны. Легендарный Т-34 стоит по соседству с немецкой мортирой «Штурмтигр». Его калибр — 380 миллиметров. На вооружении Германии их было всего 18.

После танков можно и в космос. Масштабное пространство в духе научно-фантастических фильмов ждет всех желающих. Здесь реальные спутники, скафандры и капсулы — все, с чего начинался советский космос. Есть даже капсула, в которой находился Гагарин.

Источник фото: телеканал «360»

И это лишь малая часть. Кроме того, здесь и авиация, и ретроавтомобили. Даже девушкам здесь должно быть интересно, а мужчинам — тем более.

Остановиться на ночлег можно в отеле «Прованс» в Звенигороде. В его же ресторане можно пообедать или поужинать. Здесь предлагают необычное меню, его недавно обновили, поэтому стандартных блюд вы не увидите. Например, вам принесут салат из форели с манго и икрой из тапиоки со вкусом имбиря и с соусом из личи с щучьей икрой или бисквит с вареньем из шишек. Это точно стоит попробовать.

Источник фото: телеканал «360»

В аренду номера также входят бассейн и занятия в фитнес-клубе. Двухместный «стандарт» обойдется в 5300 рублей в будние дни и 6000 рублей в выходные. В стоимость включен завтрак.

В парк «Патриот» можно попасть на электричке. Она отправляется от станции Москва-Пассажирская-Смоленская рядом с Белорусским вокзалом. Ваша остановка — Голицыно. Дальше 200 метров пешком вдоль шоссе до маршрутки. Она там единственная — не перепутаете. А вот из Голицына в Звенигород попадете на автобусе № 22 или электричке. Там по адресу: Московская, 12, — найдете отель «Прованс». И хорошего отдыха!