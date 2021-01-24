Отдых с юртой и рыбалкой возможен в Подмосковье. Чтобы прокатиться на оленях, не обязательно ехать на север

Вы когда-нибудь жили в юрте? А ведь для этого даже на север уезжать не надо — достаточно выбраться в Подмосковье. В придачу идут круглосуточная рыбалка, свежий воздух, тишина и первозданная природа.

В юрте все удобства: чайник, микроволновка, холодильник. Рыбачить разрешается и днем и ночью. Также вам предложат прокатиться на упряжке с оленями. На территории живут еще и различные птицы. Все это на базе «Баскак» в селе Мячково Коломенского городского округа.

Время в пути — полтора часа. До базы отдыха нужно двигаться от Москвы по Новорязанскому шоссе в сторону Коломны. В Непецине после светофора следует взять первый поворот налево. Далее ведем машину до села Мячково, а затем — по указателям до пруда.

Источник фото: телеканал «360»

Стоимость входного билета для взрослого 400 рублей, для ребенка — 300, детям до двух лет бесплатно.

За рыбалку нужно отдать 500 рублей — и еще 500 за каждый килограмм пойманной рыбы.

Аренда малой юрты обойдется в тысячу рублей за сутки, а большая идет от двух тысяч рублей в сутки.