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    24 января 2021, 17:38

    Отдых с юртой и рыбалкой возможен в Подмосковье. Чтобы прокатиться на оленях, не обязательно ехать на север

    Алена Макаренко, Мария Новикова

    Вы когда-нибудь жили в юрте? А ведь для этого даже на север уезжать не надо — достаточно выбраться в Подмосковье. В придачу идут круглосуточная рыбалка, свежий воздух, тишина и первозданная природа.

    В юрте все удобства: чайник, микроволновка, холодильник. Рыбачить разрешается и днем и ночью. Также вам предложат прокатиться на упряжке с оленями. На территории живут еще и различные птицы. Все это на базе «Баскак» в селе Мячково Коломенского городского округа.

    Время в пути — полтора часа. До базы отдыха нужно двигаться от Москвы по Новорязанскому шоссе в сторону Коломны. В Непецине после светофора следует взять первый поворот налево. Далее ведем машину до села Мячково, а затем — по указателям до пруда.

    Отдых с юртой и рыбалкой возможен в Подмосковье. Чтобы прокатиться на оленях, не обязательно ехать на север | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Стоимость входного билета для взрослого 400 рублей, для ребенка — 300, детям до двух лет бесплатно.

    За рыбалку нужно отдать 500 рублей — и еще 500 за каждый килограмм пойманной рыбы.

    Аренда малой юрты обойдется в тысячу рублей за сутки, а большая идет от двух тысяч рублей в сутки.

    Отдых с юртой и рыбалкой возможен в Подмосковье. Чтобы прокатиться на оленях, не обязательно ехать на север | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»