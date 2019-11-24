Отдых в Подмосковье — событие удивительное и даже непредсказуемое. Кажется, что кругом цивилизация, и нет никакой надежды насладиться тишиной и покоем, но стоит преодолеть пару километров, и тебя уже встречает мир дикой природы. Что еще интересного ждать от экскурсии по Московской области — в материале «360».

Стоит сразу отметить, что день будет длинным, особенно если отправиться на экскурсию от областного Комитета по туризму. Тогда можно охватить сразу три городских округа. Первая остановка — деревня Анциферово в городском округе Орехово-Зуево. Там туристов встретят десятки оленей.

Эти животные не только охотно позируют перед камерами, но и с радостью принимают лакомства — олени очень любят хлеб, только держать его нужно правильно, иначе процесс кормления не пойдет. Но самое главное правило — не напугать животное. Так что, будьте осторожны.

Источник фото: телеканал «360»

Впрочем, олени здесь не из пугливых. Животные они хотя и дикие, но к людям уже привыкли. Поэтому берите хлеб — его вам выдадут — и смело идите знакомиться. Правда, объективы во время кормления лучше спрятать — олени рады и им.

Но не одними оленями славится Анциферово. Хотите узнать, как раньше жили обитатели Крайнего Севера, и чем они согревали себя и свои дома? Тогда вам необходима экскурсия по местному музею.

Источник фото: телеканал «360»

Погладили животных, погостили в чуме и поехали дальше. Всего 30 километров — и вы в Ликино-Дулеве. Начать осмотр местных достопримечательностей можно с завода по производству фарфора. Основную работу там, конечно, выполняют машины. Но вот готовую продукцию, — а это где-то тысяча тарелок — работники по заводу перевозят сами. И на это стоит посмотреть: движения их ритмичны как в танце. Ну чем не искусство?

Однако не только этим интересен завод. Там вам и расскажут, и покажут все стадии производства фарфора: от формирования изделия до обжига и росписи.

Пока будете рассматривать красивейшие изделия из фарфора, незаметно наступит вечер. А закат лучше встречать недалеко от Павловского Посада. В музейно-выставочном комплексе «Княжий двор» можно узнать, как жили на Руси во времена княжения Даниила Московского, а также посмотреть экспозицию «Вохонское сражение», посвященное событиям 1812 года. А еще можно найти настоящие барские хоромы, русскую избу и еще много всего интересного.

Источник фото: телеканал «360»

Не успеете оглянуться, как на улице уже темным-темно — так незаметно пролетело время. Шутка ли, за один день посетить три города и увидеть столько всего интересного. А повторить сможете?