04 декабря 2023, 14:37
Около 500 человек посетили резиденцию Деда Мороза в Химках с начала декабря
Резиденцию Деда Мороза открыли в Химках 1 декабря. Дом зимнего волшебника посетили свыше 500 человек. Резиденция располагается в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого.
Развлекательную программу провели для гостей в день открытия резиденции Деда Мороза. Детям подготовили мастер-классы, игры и интерактивную экскурсию по выставке, посвященной зиме. Они также увидели представление и приняли участие в дискотеке. Каждого угостили горячими напитками.
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Резиденция зимнего волшебника работает по пятницам с 16:00 до 18:00 и по субботам с 11:00 до 13:00. Каждые выходные до конца декабря в доме Деда Мороза будут проходить экскурсии, мастер-классы и развлекательные программы. Подробности можно узнать на сайте.
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