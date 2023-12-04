Зима в Подмосковье 04 декабря 2023, 14:37 Около 500 человек посетили резиденцию Деда Мороза в Химках с начала декабря Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Резиденцию Деда Мороза открыли в Химках 1 декабря. Дом зимнего волшебника посетили свыше 500 человек. Резиденция располагается в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Развлекательную программу провели для гостей в день открытия резиденции Деда Мороза. Детям подготовили мастер-классы, игры и интерактивную экскурсию по выставке, посвященной зиме. Они также увидели представление и приняли участие в дискотеке. Каждого угостили горячими напитками.

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Резиденция зимнего волшебника работает по пятницам с 16:00 до 18:00 и по субботам с 11:00 до 13:00. Каждые выходные до конца декабря в доме Деда Мороза будут проходить экскурсии, мастер-классы и развлекательные программы. Подробности можно узнать на сайте.

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