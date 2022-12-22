22 декабря 2022, 17:32
Около 50 ярмарок провели в Подмосковье за неделю
В 28 городских округах Подмосковья за прошедшую неделю прошло 47 ярмарок. Большая часть из них была посвящена подготовке к Новому году, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.
«В декабре у жителей Подмосковья особенно востребованы новогодние ярмарки. На них можно приобрести сувениры местного производства и свежую качественную продукцию для новогоднего стола. Для удобства жителей предновогодние ярмарки организованы почти в каждом городском округе», — рассказал Георгий Филимонов.
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На ярмарках жители Подмосковья могут приобрести праздничную новогоднюю продукцию, сувениры, украшения, а также фермерские продукты — мед, сушеные ягоды и фрукты, молочную и мясную продукцию.
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Зампред уточнил, что всего в декабре на территории Подмосковья будут организованы около 200 ярмарок, все они указаны на онлайн-картах.
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