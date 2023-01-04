Зима в Подмосковье 04 января 2023, 18:05 Около 50 человек приняли участие в проекте «Моя зима в Подмосковье» Пресс-служба Минспорта Подмосковья

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Около 50 «Паспортов путешественника» вручили участникам проекта «Моя зима в Подмосковье» с 1 января 2023 года. Их получили жители и гости, посетив предложенные в рамках акции маршруты в Домодедове и Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

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В рамках проекта «Моя зима в Подмосковье» участникам предлагают посетить маршруты, включающие спортивно-массовые мероприятия, исторические, культурные и туристические центры. Среди них — ледовый спектакль Татьяны Навки в Одинцове, «Чудные елки» в Воскресенске, турнир по понд-хоккею в Балашихе, благотворительная елка в Серпухове, «Красногорский марафон», «Лыжня России» в Химках и другие.

Пресс-служба Минспорта Подмосковья

Первые 50 «Паспортов путешественника» получили участники, которые посетили маршруты в Серпухове и Домодедове.

Пресс-служба Минспорта Подмосковья

Желающие принять участие в проекте должны выбрать предложенный маршрут на туристическом портале Московской области welcome.mosreg.ru, а на мероприятии получить у координатора паспорт, где будут проставляться отметки о всех посещениях.

Проект «Моя зима в Подмосковье» продлится до 26 февраля, напомнили в пресс-службе ведомства. Победителем проекта станет участник, посетивший наибольшее число мероприятий. Он получит спецприз от команды губернатора Московской области.

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