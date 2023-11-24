Зима в Подмосковье 24 ноября 2023, 14:23 Около 30 катков зальют в Истре в этом сезоне Телеканал «360»

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Порядка 28 катков планируют залить в Истре в этом зимнем сезоне. Центральной площадкой станет каток на площади Дружбы вблизи Молодежного центра «Мир».

Телеканал «360»

Три ледовые арены подготовят на территории спортивных комплексов, еще 13 на общественных площадках округа. Впервые катки появятся на спортивных площадках в жилом комплексе «Новоснегиревский» и в деревне Павловское. На стадионе рядом с Ново-Иерусалимским монастырем обустроят сразу два катка: один для игры в хоккей, другой для массового катания.

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Еще один новый каток откроют в парке «Фабричный» в Дедовске. Там обустроят комфортные раздевалки, прокат коньков и места, где можно погреться и выпить кофе.

Также коммунальные службы обещают подготовить 10 катков во дворах. Заливать будут в несколько этапов, чтобы создать максимально гладкое покрытие. Специалисты говорят, что сейчас самые оптимальные условия для обустройства льда.

«Ориентировочные сроки завершения работ при погодных условиях, которые на сегодняшний день имеются, это 27 ноября» — сказал начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Истра Валерий Еремин.

Работать катки будут с 9:00 до 22:00, вход бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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