Около 250 елочных базаров открылось в Подмосковье

Более 60% елочных базаров в Московской области заработали с 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Начался активный сезон торговли новогодними деревьями. С сегодняшнего дня в регионе развернуто более 60% пунктов продажи елок. Самое большое количество торговых точек открылось в Щелкове, Балашихе, Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Рузе», — сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

Всего в этом году будет работать около 400 точек без выходных и перерывов. До 31 декабря жители Подмосковья могут купить как отечественные ели и сосны, так и зарубежные. Все елочные базары оформлены в едином стиле.

Для людей старше 65 лет, которые из-за пандемии вынуждены находиться на самоизоляции, в Подмосковье организована бесплатная курьерская доставка хвойных деревьев. Более 1,5 тысячи волонтеров будет задействовано в области для этих целей.