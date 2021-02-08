В Ликино-Дулеве расположен известный на всю страну фарфоровый завод «Дулевский фарфор». Здесь производят красивые сервизы и просто произведения искусства. Музей завода и само производство считается популярным местом у туристов.

Фабрика была основана в 1832 году купцом Терентием Кузнецовым в Дулеве. Через несколько лет город стал называться Ликино-Дулево. За первые 20 лет работы предприятие стало одним из ведущих производителей фарфоровых изделий в России.

После войны завод начал увеличивать выпуск посуды и выступать на выставках. Триумфом стало участие завода во Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Жюри наградило завод золотой медалью, а все работы художников и скульпторов, представленные на ней, получили разные награды.

В музее можно изучить множество коллекций разных времен. В залах представлены скульптуры Ольги Богдановой и Павла Кожина, Нины Малышевой и Алексея Сотникова. Кроме того, есть экспозиции, посвященные сказкам.

Сейчас любой желающий может посмотреть, как работает производство и создаются настоящие фарфоровые шедевры. Чтобы изготовить такую изысканную посуду мастера используют специальные материалы. Особенно можно засмотреться на роспись изделий. На Дулевском фарфоровом заводе это только ручная работа. А еще посетители могут сами попробовать свои силы в производстве и росписи посуды на мастер-классах.