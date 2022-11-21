Зима в Подмосковье 21 ноября 2022, 16:24 Один из крупнейших в Подмосковье катков начал работать в Химках

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Театральный каток торжественно открыли в сквере «Юбилейный» в Химках. Это одна из крупнейших ледовых площадок Подмосковья, площадь которой составляет 2400 квадратных метров. В этом году каток стал больше за счет новой площадки для детей.

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Старт новому ледовому сезону дал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Вместе с первыми снегопадами мы открываем новый ледовый сезон. Желаю всем приятного отдыха на нашем театральном катке. В этом году мы увеличили его площадь на 350 квадратных метров и пропускную способность до 230 человек в сеанс. Так что в день здесь смогут прокатиться более 1000 жителей и гостей Химок. Важно, что мы сохранили и бесплатный вход на каток для всех желающих Дмитрий Волошин.

Торжественное открытие посетили более двух тысяч человек. Для зрителей показали ледовое и файер-шоу, а для детей провели интерактивную программу. Кроме того, игроки футбольного клуба «Химки» голкипер Илья Лантратов и защитник Ираклий Чежия пообщались с болельщиками и раздали персональные автографы.

К новому сезону на катке установили 15-метровую елку и лавочки для отдыха. Для пункта проката закупили 250 пар новых коньков разных размеров. Также доступны услуги опытных тренеров, аренда детской защиты и помощников для катания в виде пингвинов и дельфинов.

В выходные дни, с 18:00 до 20:30, на катке будет играть профессиональный диджей. Для него оборудовали специальную комнату с иллюминацией прямо в центре ледовой площадки. Также на территории работает кафе, куда можно зайти прямо на коньках.

Покататься на коньках можно ежедневно: с понедельника по четверг — с 10:00 до 22:00; по пятницам, выходным и праздничным дням — до 23:30. Вход на каток свободный. Записаться на сеанс можно за три часа до начала сеанса через сайт или взять бесплатный билет в кассе за час до начала сеанса.

Театральной каток — часть масштабного городского проекта «Зеленый каркас», который создан при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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