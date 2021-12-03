Елку в Красногорске зажгли под общий хоровод

В Московской области начали эстафету зажжения новогодних елей. В Красногорске праздник устроили на площади у Никольского храма, где установили 12-метровое праздничное дерево.

В Павшинской пойме выступил оркестр снеговиков и состоялся парад Дедов Морозов. Рядом с дворцом культуры «Подмосковье» главную елку Красногорска зажгли под общий хоровод новогодних волшебников и снегурочек. Собравшихся порадовали творческие коллективы округа и знаменские барабанщики.

Праздник устроили в первую очередь для маленьких горожан: для них открыли множество бесплатных горок, которые проработают все праздничные дни. Детей поздравил временно исполняющий обязанности Красногорска Дмитрий Волков.

«Веселитесь, радуйте своих родителей», — сказал он.

К грядущим праздникам украсили уже весь город, в первый день зимы по всей территории округа засияли 11 новогодних елей. О старте полюбившегося всем жителям Подмосковья проекта объявил советник главы администрации Красногорска по социально-культурному развитию Михаил Иванов.

«Проект, который называется „Зима в Подмосковье“, включает в себя обширную туристическую, развлекательную, гастрономическую программу во всех муниципальных образованиях», — напомнил он.

Праздничные мероприятия для детей и взрослых в Московской области только начались.