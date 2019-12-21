Обновленную после реконструкции главную площадь открыли в Красногорске

Вместе с огнями на главной елке Красногорска открыли международный фестиваль «Рождественская звезда». Он продлится до 8 января. Но самым ожидаемым событием для жителей Красногорска стало открытие главной площади города после реконструкции. Люди сами решали, какой она должна стать.

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Вместе с огнями на главной елке Красногорска открывается и международный фестиваль «Рождественская звезда». Поэтому помочь деду Морозу и Снегурочке в этой почетной миссии пригласили главу города и российских звезд.

Все внимание сегодня приковано к главной красавице этого пространства — огромной 16-метровой ели и световой инсталляции «Звездное небо». Общая протяженность всей новогодней иллюминации здесь — более 4 км. Белого снега, конечно, не видно, но эти огни делают атмосферу на площади по-настоящему праздничной.

Источник фото: телеканал «360»

Но самым ожидаемым событием для жителей Красногорска стало открытие главной площади города после реконструкции. Люди сами решали, какой она должна стать.

«Это хорошая традиция, мы по важным вопросам всегда обращаемся к жителям. Мы в этом году много благоустроили и даже места для елок мы выбирали с жителями», — сказала Эльмира Хаймурзина, глава г. о. Красногорск.

Теперь на площади есть и прогулочная зона с аллеей и скамейками, и место для отдыха, и пространство для массовых мероприятий и праздников. А по вечерам ее освещают 385 светильников.