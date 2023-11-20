Важное 20 ноября 2023, 19:06 Новые катки, тюбинги и иллюминация. Андрей Воробьев — о начале зимнего сезона в парках Подмосковья Андрей Воробьев: праздничные елки в Подмосковье подготовят к 1 декабря Автор фото: Сергей Хакимов

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Приближается зимний сезон — время, когда можно взять с собой горячую выпечку, коньки и отправиться на любой из 180 катков в парках Подмосковья. Откроют 56 тюбинговых горок, 52 лыжные трассы и сотни мест отдыха на разный вкус. Каждый городской округ будет готов зажечь огни на елках 1 декабря, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В парках Подмосковья обустроят 181 каток, из которых 30 — с искусственным льдом. Первые уже начали принимать гостей в Черноголовке и в парке Малевича в Одинцове. В субботу катки откроют в парке «Юбилейный» в Химках и на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

Зимний сезон стартует уже на следующей неделе. И 1 декабря все муниципалитеты должны быть готовы зажечь елки, порадовать праздничной иллюминацией. Андрей Воробьев

Парки традиционно остаются главными площадками для зимнего отдыха. В них будут работать дизайнерские фуд-траки с горячими напитками и закусками, точки с прокатом инвентаря, новогодние ярмарки и карусели.

Автор фото: Сергей Хакимов Автор фото: Сергей Хакимов Автор фото: Сергей Хакимов Автор фото: Сергей Хакимов Автор фото: Сергей Хакимов Автор фото: Сергей Хакимов Автор фото: Сергей Хакимов

«Теплые пункты проката обязательно должны быть. Остается меньше двух недель, поэтому у глав городских округов должно быть понимание, где и какие сервисы разместить. Должны быть налажены все поставки и услуги, подготовлена техника для уборки снега», — сказал Андрей Воробьев.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что в этом году откроют девять новых катков — они появятся в Пушкино, Ивантеевке, Наро-Фоминске, Богородском, Сергиевом Посаде, Истре, Железнодорожном, Коломне и Одинцове.

Уже 4 декабря возможность забронировать сеанс на каток появится на «Доброделе». Михаил Хайкин

Во всех парках создадут праздничную атмосферу с фотозонами, музыкой, украшениями.

Автор фото: Сергей Хакимов Автор фото: Сергей Хакимов Автор фото: Сергей Хакимов Автор фото: Сергей Хакимов

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