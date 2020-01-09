Новый год в Дубне отпраздновали всем двором. Как в наукограде возрождают советскую традицию

В Дубне решили возродить традицию отмечать праздники всем двором. Около новогодней елки собрались и взрослые, и дети.

Праздновать в большой компании особенно понравилось детям. Семилетняя Алиса Ваулина не скрывала своего веселья.

«Замечательный праздник, огромное удовольствие, положительная энергия для детей и взрослых. Так совпало, что сегодня у моей дочки день рождения. Приехали племянники. Мы замечательно здесь проводим время. Позитив на весь следующий 2020 год», — отметила мама Алисы Эльвира Ваулина.

Источник фото: телеканал «360»

Раиса Гуляева решила угостить соседей фирменными новогодними пирожками. В некоторых был спрятан сюрприз. Если в пирожке орешек — выдавался подарок. А подарок для самой Раисы — это сам дворовый праздник. Она уже привыкла готовить для соседей угощения в таких масштабах.

«Мы каждый год проводим праздник нашего двора. И жители наши пекут угощения. После субботников собираемся, пьем чай и угощаемся выпечкой друг друга. Я привыкла к этому», — рассказала Раиса Гуляева, председатель совета дома.

Источник фото: телеканал «360»

Отдыхают соседи в соответствии с одобренным всеми документом — правилами дома, которые не запрещают участвовать в празднике горожанам из других районов наукограда. Такой масштаб никого в городе не удивляет, ведь организатор — лучший управдом Дубны.

Новогоднее веселье царило в нескольких дворах Дубны. Около одной из новостроек отмечать праздник вышли молодые семьи с детьми. Соседи танцевали, играли и вспоминали новогодние традиции. Родители уже второй год устраивают елку для детей.

«Мы дружны! Каждая семья дружна в наукограде, каждый подъезд, каждый дом. Люди должны понимать, что они — соседи, собственники этого дома и еще 424 домов, которые есть в городе», — сказал глава Дубны Максим Данилов.

Елка, угощения и даже горячий чай из настоящего самовара, а еще сюрпризы и развлечения. На таких дружеских встречах с каждым годом собирается все больше людей. Так что отмечать праздники с соседями, как это было принято в советские годы, теперь снова становится традицией подмосковного наукограда.