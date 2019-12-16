Новый год с тигром и танец белого медведя. Центр воспроизводства редких животных вошел в проект «Зима в Подмосковье»

Под Волоколамском для посетителей открылся Центр воспроизводства редких животных. Теперь все желающие могут посмотреть на уникальных зверей. Кроме этого, учреждение вошло в проект «Зима в Подмосковье» и готовит для посетителей новогоднюю программу.

Тигр Тихон к гостям относится настороженно. Но Татьяна легко находит с ним общий язык, ведь она — уже не один десяток лет сотрудник Центра воспроизводства редких видов животных. Женщине и не с такими приходилось договариваться.

«Почему мы присели — хищник воспринимает нас на своем уровне. Если бы мы были выше ростом и махали руками, он бы нас принял за соперников», — отметила заведующая отделом хищных животных Татьяна Демина.

Источник фото: телеканал «360»

Это подразделение Московского зоопарка долгие годы было закрыто для посетителей. Но теперь все изменилось. А значит, Тихон еще не раз сможет наблюдать восхищенных его красотой зрителей.

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«Тихон — найденыш, сирота. Оставшись без матери, он пошел к людям. Мы называем таких животных неблагополучными. Его забрали в реабилитационный центр. Специалисты узнали, что он сам не может охотиться и выпускать его опасно», — рассказала Татьяна Демина.

Тихон пусть и не охотник, зато отец из него вышел отличный. Романтическая связь с Барышней из соседнего вольера закончилась прибавлением — четыре котенка. Дети тигриной пары в России не остались: кого забрали в Америку, кого — в Японию.

«Мы запускаем круговорот животных, чтобы кураторы могли найти им пары и получить потомство», — сообщила Татьяна.

А сосед Тихона, медведь Николай, — животное с удивительной историей. В 2015 году он перепугал все население поселка на Чукотке, поселившись в заброшенном доме. Тогда разрешение о спасательной операции подписал лично Сергей Шойгу.

И полетели над деревенскими домами военные вертолеты. Медведь был спасен, сейчас ему четыре года, и он настоящая звезда. Привык к вниманию и объективам камер.

Источник фото: телеканал «360»

Это не контактный зоопарк, подходить к животным близко в Центре запрещено. Сами сотрудники — наблюдатели, врачи, но никак не дрессировщики. К животным они стараются не привязываться, но получается не всегда. Татьяна и ее коллеги помнят, что они здесь не для того, чтобы умиляться огромным кошкам и другим животным, занесенным в Красную книгу.

Раньше в Центре занимались исключительно научной работой, но недавно решили открыться для посетителей. По словам сотрудников, главная цель — просвещение. Люди должны понимать, как важно не допустить вымирания редких животных.

Экскурсии в Центре проводят несколько раз в день, билет обойдется в 400 рублей. Побывать на территории можно только в сопровождении сотрудника. А теперь Центр воспроизводства редких животных еще и официально вошел в проект «Зима в Подмосковье». Сотрудники уже готовят новогоднюю программу и мастер-классы, но и без этих бонусов сама возможность увидеть вблизи таких животных — уникальна.