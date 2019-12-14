Новогодняя ярмарка открылась в Солнечногорске. Жителей ждут мастер-классы, каток и лыжные трассы

В Солнечногорске начался предновогодний марафон. К празднику уже все готово: елка наряжена, на площади варят глинтвейн, дети кружатся на карусели, а любители активного отдыха катаются на коньках.

Источник фото: телеканал «360»

На открытии новогодней ярмарки Ирина Слуцкая дала мастер-класс по фигурному катанию. Сначала она просто наблюдала за спортсменами и поправляла ошибки, а потом предлагала отработать отдельные элементы.

Аксель, тулуп и флип, а потом показательный заезд, и, конечно, автограф на память.

«Проект „Зима в Подмосковье“ — очень хороший. Он открывает возможности людям, открывает, наверное, сердца. Нас много, мы объединяемся и здорово, что я могу поделиться своим мастерством», — сказала Ирина Слуцкая, депутат Московской областной думы.

Источник фото: телеканал «360»

Солнечногорск начал предновогодний марафон одним из первых в столичном регионе. И неважно, что температура ниже нуля так и не опустилась, а снега все еще нет — атмосферу зимнего праздника создали сами.

Даже парад снеговиков устроили. Официальный старт ярмарке в рамках проекта «Зима в Подмосковье» дала вице-губернатор Наталья Виртуозова. Вместе с главой городского округа гости нажали на огромную кнопку, и на елке зажглось сто тысяч огней.

На ярмарке теперь всегда светло. На огромной сковороде в день открытия жарили угощение для всех желающих — кулинары приготовили 250 килограммов картошки, а на вертеле запекли поросенка.

Источник фото: телеканал «360»

После вкусного перекуса многие отправились в резиденцию Деда Мороза. Волшебник принимал гостей и заявки на подарки.

«Конечно, очень понравился домик Деда Мороза, детки сидят, все при деле, мастерят новогодние игрушки вместе, такие довольные. Мы будем дальше делать все, чтобы создавать это настроение, потому что праздник есть праздник, мы его отменять не будем, мы должны быть готовы, а для праздника самое важное — настроение», — отметила Наталья Виртуозова, вице-губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

В первый же вечер ярмарку посетили 17 тысяч гостей. Гуляли до ночи, силы не экономили, а ведь до Нового года еще две недели. Практически каждый день на главной площади Солнечногорска будут концерты, мастер-классы, провести время можно будет на катках или лыжных трассах. Так что какой бы ни была эта зима в Подмосковье — по-европейски теплой или привычно морозной, развлечения найдутся для всех.