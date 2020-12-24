Новогодняя ярмарка открылась в Дубне

В Дубне открылась новогодняя ярмарка. Она проработает до 27 декабря. Там жители смогут купить деликатесы к праздничному столу, елочные игрушки и подарки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В Дубне проходит предпраздничное, новогоднее ярмарочное мероприятие, на котором представлены самые разнообразные товары, в том числе к праздничному столу вкусные, качественные продукты питания 20 подмосковных сельхозпроизводителей. На этой ярмарке организовано более 30 торговых мест», — отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

На ярмарке представлены сладости, рыбная и молочная продукция, мед, белевская пастила, сухофрукты, чай.

Также на мероприятии будут продавать новогодние сувениры, елочные игрушки, гирлянды из Клина, Можайска, Суздаля.

На ярмарку привезут и шапки, полотенца, гончарные изделия, шерстяные валенки, варежки с новогодней тематикой и другое.

Для маленьких посетителей организуют конкурсы с подарками, аттракционы и другие активности.

На ярмарке соблюдаются все меры безопасности.