Зима в Подмосковье 02 декабря 2022, 15:36 Новогодняя иллюминация украсила парки Богородского округа

Читать 360tv в

Праздничную иллюминацию включили в парках Богородского округа. А в Центральном парке Ногинска засверкала огнями новогодняя елка, погрузив взрослых и детей в атмосферу зимней сказки.

Реклама

Гостей в парке развлекали сказочные герои: волшебные эльфы, снеговики и снежинки. Согреться можно было не только играми и танцами, но и теплым чаем с баранками.

«Впереди нас ждет яркая зима, наполненная эмоциями и впечатлениями. Наши парки подготовили большую программу: это и мини-спектакли для детей, и интерактивные программы, и полюбившиеся всем творческие вечера в арт-гостиной, и выступление артистов. В прошлом году к нам приезжало шоу Ильи Авербуха. Вызвало много восторженных отзывов. В этом году снова планируем пригласить звезд фигурного катания в Ногинск», — рассказал глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Глава округа также отметил, что в парке будет работать карусель «Сказка», зимняя тюбинговая карусель, большая и маленькая горки, слэклайн и зимний очаг. Будет все для веселых зимних праздников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».