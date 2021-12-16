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    16 декабря 2021, 17:59

    Новогодний маркет с джазом и фотозонами проведут в Сергиевом Посаде 25 декабря

    Анастасия Аброськина, Марат Сатимов

    Рождественский хюгге-маркет состоится в креативном пространстве «Трикотажка» Сергиева Посада в субботу, 25 декабря. Участниками станут дизайнеры, художники, ремесленники. Здесь ждут гостей всех возрастов.

    Новогодний маркет с джазом и фотозонами проведут в Сергиевом Посаде 25 декабря | Изображение 1

    Для посетителей подготовят фотозоны и яркие мастер-классы, а на фоне будут звучать джазовые композиции в исполнении приглашенного дуэта.

    Все гости смогут научиться расписывать имбирные пряники, создавать елочные игрушки и делать уникальные новогодние украшения своими руками.

    Для самых юных будут работать аниматоры. А чтобы родители чувствовали себя спокойно, на ярмарке обустроят отдельный детский уголок.

    Новогодний маркет с джазом и фотозонами проведут в Сергиевом Посаде 25 декабря | Изображение 2

    Подкрепиться всегда удастся в рождественском фуд-корте. Он будет работать в течение всего дня, рассказали в Мининвесте Подмосковья.

    Атмосфера и уникальность

    Само понятие «хюгге» возникло в скандинавских странах. Оно подразумевает жизненную философию благополучия, уюта и комфорта.

    Новогодний маркет с джазом и фотозонами проведут в Сергиевом Посаде 25 декабря | Изображение 3

    На хюгге-маркете гости найдут уникальные сувениры ручной работы. Это рождественские подарки, дизайнерская одежда, уютные товары для дома, новогодние игрушки, подарочные сладкие наборы и не только.

    На ярмарку пригласят фотографов — они сделают для гостей незабываемые кадры на память. У них можно будет заказать серию тематических снимков по специальной цене.

    Новогодний маркет с джазом и фотозонами проведут в Сергиевом Посаде 25 декабря | Изображение 4

    Подробности можно найти в Instagram-аккаунте маркета. Адрес: Сергиев Посад, улица Карла Маркса, дом № 7, этаж 2, «Трикотажка». Участие бесплатное.