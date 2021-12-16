Новогодний маркет с джазом и фотозонами проведут в Сергиевом Посаде 25 декабря
Рождественский хюгге-маркет состоится в креативном пространстве «Трикотажка» Сергиева Посада в субботу, 25 декабря. Участниками станут дизайнеры, художники, ремесленники. Здесь ждут гостей всех возрастов.
Для посетителей подготовят фотозоны и яркие мастер-классы, а на фоне будут звучать джазовые композиции в исполнении приглашенного дуэта.
Все гости смогут научиться расписывать имбирные пряники, создавать елочные игрушки и делать уникальные новогодние украшения своими руками.
Для самых юных будут работать аниматоры. А чтобы родители чувствовали себя спокойно, на ярмарке обустроят отдельный детский уголок.
Подкрепиться всегда удастся в рождественском фуд-корте. Он будет работать в течение всего дня, рассказали в Мининвесте Подмосковья.
Атмосфера и уникальность
Само понятие «хюгге» возникло в скандинавских странах. Оно подразумевает жизненную философию благополучия, уюта и комфорта.
На хюгге-маркете гости найдут уникальные сувениры ручной работы. Это рождественские подарки, дизайнерская одежда, уютные товары для дома, новогодние игрушки, подарочные сладкие наборы и не только.
На ярмарку пригласят фотографов — они сделают для гостей незабываемые кадры на память. У них можно будет заказать серию тематических снимков по специальной цене.
Подробности можно найти в Instagram-аккаунте маркета. Адрес: Сергиев Посад, улица Карла Маркса, дом № 7, этаж 2, «Трикотажка». Участие бесплатное.