Новогодний хоккейный матч пройдет Кашире 14 января

В рамках масштабного проекта Московской области «Зима в Подмосковье» пройдет большое спортивное мероприятие. В следующую пятницу, 14 января, в городском округе Кашира проведут новогодний хоккейный матч. На льду в деревне Барабаново встретятся сборная Каширы и ХК «РосПресс».

Команда «РосПресс» будет состоять из знаменитостей. Ее капитаном станет спортивный комментатор Первого канала Денис Казанский, в игре примут участие еще двое комментаторов «Матч ТВ» — Сергей Гимаев и Роман Скворцов.

В составе команды для новогоднего матча также выйдут на лед заслуженные мастера спорта: тренер московского «Динамо», чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Алексей Николишин и призер КХЛ Алексей Копейкин.

Зрителями праздничного спортивного мероприятия может стать любой желающий. Также на матче будет возможность сделать памятные фотографии со знаменитостями. В зрительном зале одновременно смогут находиться не менее 100 человек. Для самых юных зрителей на площадке проведут конкурсы, победители смогут выиграть призы.