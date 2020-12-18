Лыжные трассы, музеи и прогулки. Как провести новогодние праздники в Подмосковье

Все любители активного отдыха могут запланировать лыжную прогулку. Подмосковье подготовило трассы и склоны на любой вкус.

Музеи вновь начали принимать жителей 14 декабря. Работать они планируют все новогодние каникулы, кроме 1 января. Но посещение разобьют на сеансы с ограниченным числом гостей, поэтому билеты лучше приобретать на сайтах заранее.

На пике популярности онлайн-экскурсии. Например, побывать в Лувре или на виртуальной выставке «Музей самоизоляции» удастся прямо из дома.

Если вы не любитель активного отдыха, выбирайте спокойные прогулки в лесу, шашлыки и вечер в кругу семьи за просмотром любимых новогодних фильмов.

В условиях ограничений домашний кинотеатр можно устроить на даче. Специально для жителей Подмосковья оператор связи МТС объединил спутниковое ТВ и мобильный интернет.

А рецепт праздничного настроения все тот же. Это украшенная елка, игры в снежки и, конечно, горячий чай.