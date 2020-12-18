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    18 декабря 2020, 13:37

    Лыжные трассы, музеи и прогулки. Как провести новогодние праздники в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Елена Силиванова

    Провести новогодние праздники дома планируют около 85% россиян. Об этом говорят данные социологического опроса. Официальные выходные в стране продлятся с 1 по 10 января. Чем заняться на каникулах в Подмосковье?
    Лыжные трассы, музеи и прогулки. Как провести новогодние праздники в Подмосковье | Изображение 1

    Все любители активного отдыха могут запланировать лыжную прогулку. Подмосковье подготовило трассы и склоны на любой вкус.

    Музеи вновь начали принимать жителей 14 декабря. Работать они планируют все новогодние каникулы, кроме 1 января. Но посещение разобьют на сеансы с ограниченным числом гостей, поэтому билеты лучше приобретать на сайтах заранее.

    На пике популярности онлайн-экскурсии. Например, побывать в Лувре или на виртуальной выставке «Музей самоизоляции» удастся прямо из дома.

    Если вы не любитель активного отдыха, выбирайте спокойные прогулки в лесу, шашлыки и вечер в кругу семьи за просмотром любимых новогодних фильмов.

    В условиях ограничений домашний кинотеатр можно устроить на даче. Специально для жителей Подмосковья оператор связи МТС объединил спутниковое ТВ и мобильный интернет.

    А рецепт праздничного настроения все тот же. Это украшенная елка, игры в снежки и, конечно, горячий чай.